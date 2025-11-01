Dove vedere Napoli-Como in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli ha vinto a Lecce restando primo, il Como ha battuto il Verona e continua a volare.

L'anticipo del sabato delle 18, valevole per la decima giornata di Serie A, oppone gli azzurri ai lariani in un match tutto da seguire: se la squadra di Conte - tra infortuni e passi falsi che avevano alimentato scetticismo - è rimasta a galla e comanda il campionato, quella di Fabregas sta stupendo l'Italia del pallone e non solo stazionando in piena zona Europa.

Tutto ciò che c'è da sapere su Napoli-Como, comprese le info su diretta tv e streaming, è disponibile in questa pagina.

Dove vedere Napoli-Como in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Como sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, potrà inoltre vedere Napoli-Como in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Il match del Maradona, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Como:

Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Como: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Napoli-Como in diretta TV e in streaming?

Napoli-Como: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Napoli e Como

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il blitz di Lecce ha fatto il paio col successo ottenuto contro l'Inter, azzerando di fatto il ko col Torino e il tracollo Champions di Eindhoven: il Napoli si appresta a recuperare pezzi dall'infermeria (Rrahmani è già ok, Lobotka tornerà contro l'Eintracht) col morale tornato alto grazie alle due vittorie consecutive.

Per ciò che concerne il Como, i 16 punti raccontano ampiamente il percorso compiuto fin qui da Nico Paz e compagni: una sola sconfitta in campionato e seconda difesa della Serie A, con 6 goal incassati in 9 partite. Chapeau.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica