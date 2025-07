Dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta tv e streaming?

Nella seconda amichevole precampionato, il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, affronta il Catanzaro: tutte le informazioni sulla partita.

Dopo il debutto stagionale contro l'Arezzo, il Napoli campione d'Italia torna in campo nel ritiro di Dimaro Folgarida, dove gli azzurri sono in ritiro per preparare la prossima stagione.

La squadra di Antonio Conte infatti affronterà il Catanzaro, formazione che milita nel campionato cadetta, guidato da Alberto Aquilani.

Dove vedere Napoli-Catanzaro in diretta: canale tv e streaming

L'articolo prosegue qui sotto

L'amichevole del Napoli contro il Catanzaro sarà visibile su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La gara è disponibile in Pay Per View al costo di 9,99 euro.

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Napoli-Catanzaro: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Napoli-Catanzaro in diretta TV e in streaming?

Napoli-Catanzaro: probabili formazioni, infortunati e squalificati



Come stanno Napoli e Catanzaro

Per il Napoli sarà il secondo test dell'estate 2025 dopo qualche giorno di duro allenamento e la prima amichevole contro l'Arezzo, formazione di Lega Pro. Anche per la la formazione di Alberto Aquilani si tratta della seconda partita ad alta quota, nel ritiro estivo a Pinzolo, dopo quella contro il Pinzolo Valrendena.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica