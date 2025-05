Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e streaming?

SSC Napoli vs Cagliari

Il Napoli ospita il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A: dove e come seguire la partita in diretta tv e streaming.

Un altro match-ball per il Napoli, atteso dalla sfida casalinga al Cagliari nell'ultima giornata di una Serie A sempre più al cardiopalma.

Gli uomini di Conte sono riusciti a conservare il punto di vantaggio sull'Inter nonostante lo 0-0 di Parma, contemporaneo al 2-2 con cui i rivali sono stati fermati a San Siro dalla Lazio dell'ex Baroni: con un successo, Lukaku e compagni sarebbero campioni d'Italia a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri a Como.

Il Cagliari, dal canto suo, ha festeggiato la salvezza aritmetica e arriverà al 'Maradona' senza la pressione di dover fare risultato a tutti i costi.

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: per vederla basterà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure utilizzare dispositivi come console (Xbox e PlayStation) o Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Cagliari:

Telecronista e seconda voce: nomi non ancora comunicati

Napoli-Cagliari: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Chi trasmette Napoli-Cagliari in diretta TV e in streaming?

Napoli-Cagliari: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Napoli e Cagliari

Due pareggi consecutivi per il Napoli, fermato al 'Maradona' dal Genoa (2-2) e al 'Tardini' dal Parma (0-0).

Cagliari tornato alla vittoria grazie al rotondo 3-0 inflitto davanti al proprio pubblico al Venezia nello scontro diretto per la salvezza: a segno Mina, Piccoli e Deiola.

Pesante poker inflitto dagli azzurri in terra sarda all'andata il 15 settembre 2024: a segno capitan Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica