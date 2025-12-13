Dove vedere Marsiglia-Monaco domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

È il gran finale della Ligue 1 nel 2025. Questa domenica sera, l'Olympique Marsiglia ospita il Monaco in uno stadio Vélodrome trasformato oramai in una fortezza inespugnabile.

Imbattuti in casa in questa stagione, i marsigliesi vogliono approfittare di questo importante vantaggio per spazzare via i dubbi nati dai recenti intoppi in campionato (pareggio contro il Tolosa, sconfitta a Lille) e regalarsi un Natale al caldo sul podio.

L'OM trascinato dalla sua coppia di fuoriclasse

Se l'infermeria marsigliese è piena (Medina, Harit, Traoré...), l'attacco è invece in ottima forma. Rinvigoriti dal successo europeo a Bruxelles, Mason Greenwood e Pierre-Emerick Aubameyang arrivano lanciati. Il gabonese, miglior assist man della Champions League, e l'inglese, autore di una doppietta questa settimana, formano una coppia formidabile in grado di superare qualsiasi difesa. Di fronte alla fragile difesa monegasca (26 gol subiti), avranno spazio per brillare.

Monaco, l'enigma capace di tutto

Di fronte, il Monaco rimane un enigma. Capace di battere il PSG o il Galatasaray, ma anche di affondare a Brest o Lens, la squadra di Adi Hütter è imprevedibile. Scesi al 7° posto, i monegaschi si giocano il tutto per tutto: una sconfitta li allontanerebbe pericolosamente dalla testa della classifica. Privati forse di Paul Pogba, incerto, si affideranno alla ritrovata forma di Folarin Balogun per cercare di battere l'OM in casa, cosa che non fanno dal 2022.

Uno scontro per l'Europa

Al di là della rivalità regionale, questa partita rappresenta una svolta nella corsa all'Europa. Per l'OM, vincere significa consolidare il proprio posto nella top 3 e rimanere a duello con Lens e PSG. Per il Monaco, è l'occasione per tornare in corsa e dimostrare di avere le spalle larghe per puntare più in alto della metà classifica.

Marsiglia-Monaco, dove vederla in tv e streaming

La Ligue 1 2025/2026 si può guardare in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW. La gara tra Marsiglia e Monaco è in particolare disponibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

Come guardare ovunque con una VPN

Ora e stadio di Marsiglia-Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Marsiglia-Monaco con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

L'incontro tra l'OM e il Monaco si gioca questa domenica alle 20:45, allo Stade Orange Vélodrome di Marsiglia.

Informazioni sulle squadre e sui giocatori

Le ultime sulla formazione del Marsiglia

L'Olympique Marsiglia affronterà il Monaco con diverse assenze confermate. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré e Amine Gouiri sono ancora fuori gioco e non hanno ripreso gli allenamenti collettivi. Roberto De Zerbi ha confermato che il loro ritorno non è imminente, senza fornire un calendario preciso, in particolare per Gouiri, ancora in convalescenza dopo l'operazione alla spalla.

Rimane invece l'incertezza su Michael Murillo. Il terzino panamense avverte un fastidio al polpaccio e sarà valutato fino all'ultimo momento, anche se lo staff medico si dice piuttosto rassicurante. Anche Ruben Blanco, infortunato al ginocchio, rimane incerto.

Buone notizie invece sul fronte offensivo: Pierre-Emerick Aubameyang dovrebbe essere disponibile per questo scontro, prima di raggiungere la sua nazionale in vista della Coppa d'Africa. De Zerbi dovrebbe quindi affidarsi alla sua solita formazione per cercare di continuare la dinamica marsigliese contro un diretto concorrente.

Le ultime sulla formazione del Monaco

L'AS Monaco affronta la trasferta al Vélodrome con diverse incertezze, a cominciare da Paul Pogba. Colpito al ginocchio durante il riscaldamento contro il Galatasaray, il campione del mondo non è "al 100%" secondo Sébastien Pocognoli. Tornato ad allenarsi venerdì, la sua presenza rimane incerta e la decisione verrà presa all'ultimo momento, poiché lo staff non vuole correre rischi inutili.

In difesa, Eric Dier (polpaccio) e Christian Mawissa (muscoli posteriori della coscia) sono ancora in bilico, mentre Jordan Teze è squalificato. Denis Zakaria e Thilo Kehrer tornano invece dopo la squalifica, un rinforzo gradito in vista della difficile partita contro l'OM.

