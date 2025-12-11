Dove vedere Liverpool-Brighton sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Liverpool oggi il Brighton in Premier League in una partita cruciale per i Merseysiders e per l'allenatore Arne Slot, sotto pressione.

Con le voci che si intensificano sul futuro di Mohamed Salah, quella contro il Brighton potrebbe rappresentare il suo addio ad Anfield.

L'attaccante egiziano, che la prossima settimana partirà per il Marocco per disputare la Coppa d'Africa, è attualmente fuori dopo aver parlato pubblicamente delle sue attuali frustrazioni ad Anfield.

Salah è rimasto in panchina nelle ultime tre partite del Liverpool e non ha viaggiato a Milano per la difficile vittoria per 1-0 contro l'Inter martedì scorso.

La decisione di reintegrare Salah potrebbe anche definire il futuro dell'allenatore Arne Slot. Dopo aver conquistato il titolo della Premier League a maggio, Slot deve ora affrontare una pressione crescente dopo una serie di risultati difficili. I bookmaker lo hanno addirittura indicato come favorito per il ruolo di prossimo allenatore della Premier League che verrà esonerato.

La vittoria contro una buona Inter ha però calmato un po' gli animi. In assenza di Salah, il Liverpool è apparso più compatto. Ha anche visto i nuovi acquisti estivi Alexander Isak e Hugo Ekitike giocare insieme per la prima volta in questa stagione nella formazione titolare.

Resta da vedere se questo sia un segnale di un "nuovo look" del Liverpool. Il tecnico del Brighton Fabian Hürzeler riconoscerà che la fiducia del Liverpool è fragile e spingerà la sua squadra a partire subito forte. Le due squadre arrivano alla partita di oggi a pari punti (23), con solo la differenza reti a favore dei Seagulls a separarle in classifica.

Ora di inizio di Liverpool vs Brighton

La partita di Premier League tra Liverpool e Brighton si gioca alle ore 16 italiane, quando in terra britannica saranno le 15. Il match è di scena ad Anfield, stadio del Liverpool.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla squadra del Liverpool

A parte il dilemma se schierare o meno Mohamed Salah, l'allenatore Arne Slot dovrà decidere se riportare Florian Wirtz nella formazione titolare. Anche se il Liverpool ha dato prova di solidità contro l'Inter, è mancata la scintilla creativa e il tedesco è stato uno dei giocatori più brillanti nelle ultime settimane. Cody Gakpo è fuori per infortunio, quindi Isak ed Ekitike potrebbero giocare di nuovo insieme.

Notizie sulla squadra del Brighton

Kaoru Mitoma è in forte dubbio e anche il veterano James Milner, che sicuramente vorrà giocare contro la sua ex squadra ad Anfield, sta lottando per recuperare la forma fisica. Yasin Ayari sarà sottoposto a un test fisico dell'ultimo minuto.

Il 35enne Danny Welbeck, che continua a migliorare con l'età, ha segnato finora sette goal in Premier League in questa stagione. Probabilmente sarà lui a guidare l'attacco, supportato da Georginio Rutter, autore del gol del pareggio nel finale dell'ultima partita di Premier League contro il West Ham.

