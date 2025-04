Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv e streaming?

Lazio vs Roma

Tutte le informazioni su dove e come vedere in diretta tv e streaming Lazio-Roma della trentaduesima giornata di Serie A.

Una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutte le altre e che nel 32° turno di Serie A metterà in palio punti che potrebbero risultare fondamentali per la corsa che conduce ad almeno uno dei pass che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions League.

Lazio e Roma si affrontano nel Derby della Capitale e lo fanno sapendo che in palio c’è più del predominio cittadino. Le due squadre sono infatti in corsa per un piazzamento di prestigio ed arrivano al confronto staccate di due sole lunghezze.

Sono infatti 55 i punti dei biancocelesti contro i 53 dei giallorossi che, dopo un inizio disastroso di stagione, si sono rilanciati al punto di sperare ora un una qualificazione per l’Europa che conta.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello che andrà in scena all’Olimpico sarà il Derby della Capitale numero 185 nella storia: il bilancio complessivo sorride alla Roma in virtù delle 70 vittorie ottenute, a fronte di 63 pareggi e 51 affermazioni della Lazio. Dove vedere Lazio-Roma in diretta: canale tv e streaming

Lazio-Roma è un'esclusiva DAZN: per poter seguire la sfida in diretta tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare il TIMVISION Box, console PlayStation e XBox oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere il Derby della Capitale in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

La partita, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e sarà visibile anche su dispositivi mobili utilizzando l'apposita app.

Chi presenterà e racconterà Lazio-Roma:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Lazio-Roma: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Chi trasmette Lazio-Roma in diretta TV e in streaming?

Lazio-Roma: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 Patric Infortuni e squalifiche 21 P. Dybala

Come stanno Lazio e Roma

Lazio e Roma sono sin qui state due tra le grandi protagoniste di questo campionato. Due squadre che hanno vissuto stagioni molto diverse, con i biancocelesti che sono partiti forte per avere poi un andamento più lineare, ed i giallorossi che hanno iniziato ad esprimersi al massimo solo dopo l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina.

La Lazio nel torneo è reduce dalla pesantissima vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell’Atalanta, mentre la Roma nel precedente turno di campionato ha pareggiato 1-1 in casa con la Juventus vedendo così chiudersi una striscia di ben sette successi di fila.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica