Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming?

Lazio contro Milan, atto secondo. A pochi giorni dal match di campionato, le squadre di Sarri e Allegri si ritrovano contro anche negli ottavi di Coppa Italia.
Match importante per entrambe le squadre che, prive di impegni europei i questa annata, vogliono dare un buon seguito anche al percorso in Coppa Italia.
Per la Lazio è il debutto assoluto nella kermesse nazionale, mentre i rossoneri hanno già superato il Bari ai trentaduesimi e il Lecce ai sedicesimi.
Chi andrà avanti incrocerà al turno successivo una fra Bologna e Parma.
Di seguito tutte le info su Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
La partita di Coppa Italia fra Lazio-Milan sarà trasmessa dalle reti Mediaset. Il canale di riferimento sarà Italia 1, con kick-off previsto per le ore 18:00. Inoltre, il match fra le squadre di Italiano e Cuesta sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset, sia sul sito ufficiale che sulle app per smartphone e tablet.
Lazio-Milan: ora di inizio
La gara fra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà giovedì 4 dicembre, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio ore 21:00. In caso di parità al 90°, si tireranno subito i calci di rigore, senza supplementari.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Lazio
Lazio reduce dal ko contro il Milan in campionato. Periodo altalenante per i biancocelesti, che nelle ultime quattro uscite hanno perfettamente alternato vittorie e sconfitte.
Sarri, senza dubbio, spera di fare un passo in avanti nella competizione, anche per ritrovare fiducia e condizione.
Potrebbe esserci qualche novità di formazione, con Dele-Bashiru pronto a far rifiatare Guendouzi. In avanti Zaccagni potrebbe essere confermato, mentre Castellanos far parte del tridente completate da Pedro.
Notizie sul Milan
Nel Milan c’è grande fiducia, dopo i successi di sabato e nel derby. Difesa ferrea negli ultimi due incroci per i rossoneri, che vogliono proseguire il percorso in Coppa Italia iniziato con i successi su Bari e Lecce.
Potrebbero esserci rotazioni per Allegri, pronto a dare la titolarità a De Winter, Estupinan, Ricci e Loftus-Cheek, mentre andranno valutare le condizioni di Christian Pulisic, assente proprio contro la Lazio per un affaticamento muscolare.