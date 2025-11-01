Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoSporting CP
Andrea Ajello

Dove vedere Juventus-Sporting in diretta TV e streaming?

La Juventus sfida lo Sporting nella quarta partita del girone di Champions League: di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Pubblicità

Nella quarta giornata di Champions League la Juventus ospita lo Sporting, in una partita chiave per i bianconeri, che ancora non sono riusciti a vincere in questa edizione. 

Sarà l'esordio europeo per Luciano Spalletti alla guida della Juventus; subito un test molto importante per i bianconeri, fermi a quota 2 punti in classifica. I portoghesi invece hanno ottenuto due vittorie nelle prime tre partite di Champions. 

Di seguito tutte le informazioni utili su Juventus-Sporting.

Dove vedere Juventus-Sporting in diretta: canale tv e streaming

La sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) Sky Sport (252). Inoltre, sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.
Chi presenterà e racconterà Juventus-Sporting
  • Telecronista: Fabio Caressa
  • Commento tecnico: Aldo Serena

Juventus-Sporting: data e orario del fischio d'inizio

crest
Champions League - Champions League
Allianz Stadium

Chi trasmette Juventus-Sporting in diretta TV e in streaming?

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

Juventus-Sporting: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Juventus - Sporting CP

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestSCP
16
M. Di Gregorio
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
8
T. Koopmeiners
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
5
C
M. Locatelli
7
C. Conceicao
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
9
D. Vlahovic
1
R. Silva
25
G. Inacio
20
M. Araujo
26
O. Diomande
13
G. Vagiannidis
42
C
M. Hjulmand
17
Trincao
8
P. Goncalves
7
G. Quenda
52
J. Simoes
89
F. Ioannidis

4-2-3-1

SCPAway team crest

JUV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

SCP
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Borges

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Juventus e Sporting

Buona la prima per Luciano Spalletti, che ha dato continuità al successo contro l'Udinese battendo 2-1 la Cremonese all'esordio: due vittorie di fila per i bianconeri, che una striscia negativa di 8 gare sono tornati a riassaporare l'aria dell'alta classifica.

Anche lo Sporting ha vinto nel fine settimana: 2-0 all'Alverca. I bianconeri sono ai primi posti in campionato e si stanno giocando la vetta con i rivali di sempre, ovvero il Porto e il Benfica. 

Ultimi risultati

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SCP
-Forma

Goal segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

JUV

Ultime 4 partite

SCP

2

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

5

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Classifica

Pubblicità
0