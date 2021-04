Dove vedere Juventus-Parma in tv e streaming

La Juventus ospita il Parma nella 32ª giornata di Serie A: tutte le notizie sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sarà una sfida tra due squadre attese da un finale di stagione da vivere con ambizioni diverse, quella che nel trentaduesimo turno di campionato vedrà opposte Juventus e Parma .

Guarda Juventus-Parma in streaming su DAZN

I bianconeri si presenteranno infatti all’appuntamento sapendo che avranno bisogno dei tre punti per non perdere colpi nella volata che mette in palio un pass che vale la partecipazione alla prossima Champions League, mentre i ducali scenderanno in campo per ottenere quel risultato che possa tenere vive le speranze di salvezza.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 52 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Juventus in virtù delle 25 vittorie ottenute a fronte di 16 pareggi e 10 affermazioni del Parma.

Nel match giocato nel girone d’andata lo scorso 19 dicembre, ad imporsi sono stati i bianconeri con un netto 4-0 al Tardini firmato Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-PARMA

La sfida che vedrà protagoniste Juventus e Parma andrà in scena all’ Allianz Stadium, ovvero l’impianto di proprietà del club bianconero, mercoledì 21 aprile 2021 . Calcio d’inizio programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-PARMA IN TV E STREAMING

Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN . Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore aopzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN , Juventus-Parma sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

La telecronaca della partita è stata affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Donati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PARMA

Con il rientro di CR7 da valutare e anche Chiesa uscito malconcio dalla sfida con l'Atalanta, Pirlo potrebbe rispolverare Bernardeschi a sinistra, con McKennie a destra e Bentancur in mezzo con Rabiot. Cuadrado può tornare in difesa, dove potrebbe rientrare anche Bonucci. Danilo e Chiellini posso osservare un turno di riposo.

Nonostante la sconfitta amara arrivata nel finale, il Parma a Cagliari ha dato ottima prova di solidità. Ecco peché la conferma in toto della formazione non è da escludere, con Man e Kucka insieme a Cornelius in avanti. Grassi e Kurtic a centrocampo con Brugman. Osorio favorito al centro della difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Man.