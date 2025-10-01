Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoMilan
Alessandro De Felice

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming?

Juventus e Milan si sfidano nel big match della sesta giornata di Serie A: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

All'Allianz Stadium la Juventus di Tudor affronta il Milan di Allegri nella sesta giornata del campionato di Serie A. 

I bianconeri arrivano alla sfida dopo tre pareggi, due in campionato contro Verona e Atalanta e uno in Champions League, sul campo del Villarreal. I rossoneri hanno conquistato la quarta vittoria di fila nel big match contro il Napoli a San Siro.

Dopo cinque giornate, il Milan guida la classifica a quota 12 con Napoli e Roma, mentre la Juventus è in ritardo di un solo punto, a quota 11.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta: canale tv e streaming

La partita tra Juventus e Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Milan

  • Commento tecnico: Massimo Ambrosini
  • Telecronista:  Edoardo Testoni

Juventus-Milan: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

Chi trasmette Juventus-Milan in diretta TV e in streaming?

DAZN

Juventus-Milan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Juventus - Milan

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestMIL
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
24
D. Rugani
4
F. Gatti
7
C. Conceicao
5
C
M. Locatelli
22
W. McKennie
15
P. Kalulu
27
A. Cambiaso
10
K. Yildiz
30
J. David
16
C
M. Maignan
23
F. Tomori
46
M. Gabbia
31
S. Pavlovic
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
12
A. Rabiot
14
L. Modric
11
C. Pulisic
7
S. Gimenez

3-5-2

MILAway team crest

JUV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Tudor

MIL
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Juventus e Milan

Reduce da due pareggi consecutivi in campionato contro Verona e Atalanta, la Juventus è incappata nel terzo pari di fila nella sfida di Champions League sul campo del Villarreal, con il goal dell'ex Renato Veiga a gelare i ragazzi di Tudor.

Dall'altra parte il Milan di Allegri, galvanizzato dal successo nel big match contro il Napoli e reduce da quattro successi di fila in campionato.

Ultimi risultati

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
12/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti

JUV

Ultime 5 partite

MIL

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

