Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming?

All'Allianz Stadium la Juventus di Tudor affronta il Milan di Allegri nella sesta giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri arrivano alla sfida dopo tre pareggi, due in campionato contro Verona e Atalanta e uno in Champions League, sul campo del Villarreal. I rossoneri hanno conquistato la quarta vittoria di fila nel big match contro il Napoli a San Siro.

Dopo cinque giornate, il Milan guida la classifica a quota 12 con Napoli e Roma, mentre la Juventus è in ritardo di un solo punto, a quota 11.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta: canale tv e streaming

La partita tra Juventus e Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Milan

Commento tecnico: Massimo Ambrosini

Telecronista: Edoardo Testoni

Reduce da due pareggi consecutivi in campionato contro Verona e Atalanta, la Juventus è incappata nel terzo pari di fila nella sfida di Champions League sul campo del Villarreal, con il goal dell'ex Renato Veiga a gelare i ragazzi di Tudor.

Dall'altra parte il Milan di Allegri, galvanizzato dal successo nel big match contro il Napoli e reduce da quattro successi di fila in campionato.

