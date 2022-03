Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, a Serie A torna protagonista proponendo le gare del 31° turno. Il big match di giornata sarà una delle sfide tradizionalmente più sentite in assoluto: il Derby d’Italia che vedrà opposte Juventus ed Inter.

Sarà una partita di altissima classifica che può rappresentare anche uno snodo fondamentale nella corsa che conduce dritta allo Scudetto. Ad affrontarsi infatti saranno la terza e quarta forza del torneo.

La Juventus, dopo un inizio di stagione complicato, ha inanellato una serie di ben sedici risultati utili consecutivi che le hanno consentito di scalare posizioni su posizioni e di riportarsi a ridosso delle primissime. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive, quelle contro Empoli, Spezia, Sampdoria e Ternana e, in caso di bottino pieno, supererebbero proprio i nerazzurri. Per gli uomini di Massimiliano Allegri sono infatti 59 i punti messi in cascina in trenta partite, a fronte dei 60 dei meneghini ottenuti però in ventinove uscite.

L’Inter arriva alla super sfida sapendo che c’è da invertire la rotta. Nelle ultime cinque partite di campionato ha infatti totalizzato solo sei punti frutto di una sconfitta (contro il Sassuolo), tre pareggi (gli ultimi due dei quali consecutivi contro Torino e Fiorentina) ed una vittoria (il 5-0 inflitto alla Salernitana ad inizio marzo).

Quello che andrà in scena sarà il Derby d’Italia numero 231 in assoluto. L’ultimo confronto tra le due squadre risale allo scorso 12 gennaio e alla sfida che ha messo in palio la Supercoppa Italiana. In quell’occasione ad imporsi è stata l’Inter per 2-1 dopo i tempi supplementari, con goal decisivo di Sanchez al 121’.

L’ultimo incrocio in campionato risale invece al 24 ottobre 2021 e alla nona giornata di Serie A. In quel caso la partita si chiuse sull’1-1 con reti di Dzeko e Dybala.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

La sfida che vedrà protagoniste Juventus ed Inter si disputerà domenica 3 aprile 2022 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva il Derby d’Italia. Juventus-Inter sarà dunque visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le tipologie di televisori collegabili ad un TIMVISION BOX, ad una moderna console PlayStation o Xbox, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Essendo trasmessa da DAZN, sarà ovviamente possibile seguire la sfida in streaming su dispositivi mobili come Smartphone e tablet attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato il racconto di Juventus-Inter a Pierluigi Pardo. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale dovrebbe esserci Chiellini nel cuore della difesa assieme a De Ligt. A centrocampo Arthur e Locatelli completeranno il trio di mediana con Rabiot, ma è a disposizione anche Zakaria. In avanti a supporto di Vlahovic dovrebbero agire Cuadrado e Morata, con Dybala inizialmente in panchina.

Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi che a centrocampo dovrebbe ritrovare Brozovic. Dumfries e Perisic presidieranno gli esterni, mentre il pacchetto difensivo, probabilmente ancora privo di de Vrij, prevederà D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.