Dove vedere Inter U23-Giana Erminio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inter U23 e Giana Erminio si sfidano nel lunch match della giornata numero 18 di Serie C.
Allo U-Power Stadium è sfida fra le formazioni di Vecchi ed Espinal, che attraversano momenti molto diversi della loro stagione.
I nerazzurri non vincono da 4 turni mentre, di contro, la squadra di Gorgonzola punta la zona playoff dopo aver battuto la Triestina.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Inter U23-Giana Erminio in diretta? Canale TV e diretta streaming
Inter U23-Giana Erminio verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 258.
Sarà possibile seguire Inter U23-Giana Erminio anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Inter U23-Giana Erminio: ora di inizio
La gara fra Inter U23 e Giana Erminio, valida per la 18esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 14 dicembre, allo U-Power Stadium di Monza, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sull'Inter U23
Nell’Inter U23 sempre fuori l’infortunato La Gumina: Vecchi si affiderà al talento offensivo di Spinaccè.
INTER UNDER 23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Stante, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccè, Lavelli. All. Vecchi.
Notizie sulla Giana Erminio
Nella Giana Erminio Espinal opterà per l’undici tipo: Colombara, Ferri e Alborghetti comporranno il trio difensivo, mentre confermati in avanti Gabbiani e Vitale.
GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara, Ferri, Alborghetti; Previtali, Pinto, Marotta, Renda, Ruffini; Gabbiani, Vitale. All. Espinal.
Forma
Inter reduce da due pari e due ko, l’ultima vittoria è datata 23 novembre sul campo del Trento. La Giana, invece, ha superato Triestina, Ospitaletto e Pergolettese nelle ultime settimane.
Partite tra le due squadre
Primo incrocio fra queste due formazioni.
Classifica
Inter e Giana si trovano in zona playoff: nerazzurri quinti a quota 27 punti, a sole 3 lunghezze dal terzo posto. La Giana, invece, è nona a quota 23.