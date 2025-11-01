Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoKairat Almaty

Dove vedere Inter-Kairat in TV e streaming?

L'Inter di Chivu ospita a San Siro il Kairat Almaty nella quarta giornata della League Phase della Champions.

L'Inter di Cristian Chivu ospita al Meazza in San Siro il Kairat Almaty nella sfida valevole per la quarta giornata della League Phase della Champions. I nerazzurri vanno a caccia della quarta vittoria su quattro e vogliono restare a punteggio pieno in questa edizione della Champions League.

Dove vedere Inter vs Kairat Almaty in diretta: canale tv e streaming

Inter-Kairat sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni:

  • Smart TVs e lettore Blu-Ray

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli la partita.

  • Lettore multimediale

1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

oppure

scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

  • Console di gioco

1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Scegli la partita.

  • Fire Tablet

1. Apri Video dalla schermata Home.

2. Scegli la partita.

  • iPhone e iPad

1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

  • Smartphone e tablet Android

1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

3. Guarda i video direttamente dall’app.

  • Google Chromecast

1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

3. Seleziona il titolo che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

  • PC Windows o tablet

1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

3. Scegli la partita e inizia la visione nell’app.

Chi racconterà Inter-Kairat:

  • Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Inter-Kairat: data e orario del fischio d'inizio

crest
Champions League - Champions League
Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Kairat in diretta TV e in streaming?

Prime Video

Inter-Kairat: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Inter - Kairat Almaty

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestKAL
1
Y. Sommer
30
C. Augusto
31
Y. Bisseck
6
S. de Vrij
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
7
P. Zielinski
16
D. Frattesi
10
C
L. Martinez
94
F. Esposito
77
T. Anarbekov
80
E. Sorokin
25
A. Shirobokov
3
L. Mata
24
A. Mrynskiy
55
V. Gromyko
4
D. Kasabulat
15
C
O. Arad
9
D. Satpaev
7
Jorginho
26
E. Filho

4-2-3-1

KALAway team crest

INT
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

KAL
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Urazbakhtin

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Inter e Kairat

L'Inter ha conquistato 9 punti su 9 a disposizione nelle prime tre gare della League Phase di questa edizione della Champions League. I nerazzurri hanno battuto in trasferta Ajax ad Amsterdam e Union SG a Bruxelles, con in mezzo il successo contro lo Slavia Praga a San Siro.

Il Kairat, invece, ha conquistato il suo primo punto nell'ultimo turno con il pari a reti inviolate contro il Pafos. In precedenza sono arrivate le sconfitte contro Sporting Lisbona e Real Madrid.

Ultimi risultati

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

KAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti

Classifica

0