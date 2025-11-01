Dove vedere Inter-Kairat in TV e streaming?

L'Inter di Cristian Chivu ospita al Meazza in San Siro il Kairat Almaty nella sfida valevole per la quarta giornata della League Phase della Champions. I nerazzurri vanno a caccia della quarta vittoria su quattro e vogliono restare a punteggio pieno in questa edizione della Champions League.

Dove vedere Inter vs Kairat Almaty in diretta: canale tv e streaming

Inter-Kairat sarà visibile in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video seguendo le seguenti indicazioni:

Chi racconterà Inter-Kairat:

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Inter-Kairat: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Kairat in diretta TV e in streaming?

Prime Video

Clicca qui per la diretta del match

Inter-Kairat: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Kairat

L'Inter ha conquistato 9 punti su 9 a disposizione nelle prime tre gare della League Phase di questa edizione della Champions League. I nerazzurri hanno battuto in trasferta Ajax ad Amsterdam e Union SG a Bruxelles, con in mezzo il successo contro lo Slavia Praga a San Siro.

Il Kairat, invece, ha conquistato il suo primo punto nell'ultimo turno con il pari a reti inviolate contro il Pafos. In precedenza sono arrivate le sconfitte contro Sporting Lisbona e Real Madrid.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica