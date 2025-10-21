Pubblicità
Champions League
team-logoUnion St.Gilloise
0 - 4
FIN
team-logoInter
D. Dumfries 41'L. Martinez 45' + 1'H. Calhanoglu 53' (rig)F. Esposito 76'
(INT 0-2) (FIN 0-4)

Union St.Gilloise vs InterRisultati e statistiche,