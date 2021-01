Dove vedere Inter-Benevento in tv e streaming

Prima giornata di ritorno: di fronte Inter e Benevento. In questa pagina tutte le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la vittoria in Coppa Italia nel Derby contro il Milan, l' proverà a lanciare l'agguato ai rossoneri anche in campionato. Siamo alle porte della prima giornata di ritorno e la squadra di Antonio Conte affronterà il di Pippo Inzaghi.

Guarda Inter-Benevento su DAZN: attiva il tuo abbonamento

In classifica l'Inter è al secondo posto, con due punti di ritardo sul . Mentre il Benevento naviga a metà graduatoria all'undicesimo posto, un risultato di tutto rispetto per una neopromossa.

Altre squadre

L’Inter è una delle quattro squadre, presenti in entrambi i campionati di disputati dal Benevento, contro cui i campani hanno sempre perso, insieme a , e .

L’Inter ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Benevento in tutte le competizioni, sempre con Luciano Spalletti in panchina: 2-0 in Serie A nel febbraio 2018 e 6-2 negli ottavi di finale di Coppa nel gennaio 2019.

Da giocatore Filippo Inzaghi ha vinto 10 partite di Serie A contro l'Inter (solo contro il ne conta di più, 11), segnando ben sette reti.

QUANDO SI GIOCA INTER-BENEVENTO

La partita tra Inter e Benevento si giocherà sabato sera, giorno 30 gennaio, alle ore 20.45. Lo scenario sarà quello di San Siro, ancora a porte chiuse per i provvedimenti dovuti alla pandemia da Covid.

DOVE VEDERE INTER-BENEVENTO IN TV E STREAMING

Inter-Benevento, come tutte le partite del sabato sera di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire il match in sarà necessario essere dotati di una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'applicazione. In alternativa si può collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN potrà guardare Inter-Benevento sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Chi è in possesso del decoder Sky Q potrà scaricare anche l'app di DAZN.

Inter-Benevento potrà essere seguita ovviamente anche in attraverso il pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l'applicazione su smartphone e tablet, sia iOS che Android, selezionando poi l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BENEVENTO

Qualche cambiamento per Conte rispetto alla sfida contro il Milan: tornano titolari Bastoni, Hakimi, Young e Lautaro Martinez, l'argentino giocherà in coppia con Lukaku. A centrocampo scalpita Gagliardini, potrebbe far rifiatare uno tra Barella o Vidal. Skriniar e De Vrij completeranno la difesa a tre.

Squalificato Sau, infortunati Foulon, Letizia e Moncini. Inzaghi schiererà probabilmente ancora Improta in difesa, con il ritorno di Caldirola in mezzo e Barba terzino sinistro. Schiattarella verso il pieno recupero, mentre Insigne e Caprari agiranno sulla trequarti. Lapadula unica punta.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young: Lautaro, Lukaku.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Schiattarella, Viola, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula.