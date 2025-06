Dove vedere Flamengo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming?

Il Flamengo, che ha chiuso primo nel Gruppo D, affronta il Bayern Monaco agli ottavi del Mondiale per Club: dove vedere la partita in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Siamo arrivati agli ottavi di finale del Mondiale per Club in corso di svolgimento negli USA: tra le gare in programma c'è Flamengo-Bayern Monaco.

I brasiliani, un po' a sorpresa, hanno chiuso al primo posto il Gruppo D davanti al Chelsea, solo secondo posto nel Gruppo C invece per i bavaresi.

L'articolo prosegue qui sotto

Dove vedere Flamengo-Bayern Monaco in diretta: canale tv e streaming

DAZN è il broadcaster globale del Mondiale per Club, unico modo per assistere a tutte le partite della manifestazione (visibili gratuitamente): app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Applicazione disponibile anche per device portatili come smartphone e tablet. Da browser, invece, basta accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.

Chi racconterà Flamengo-Bayern Monaco:

Telecronista e seconda voce DAZN: da comunicare

Flamengo-Bayern Monaco: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Hard Rock Stadium

Chi trasmette Flamengo-Bayern Monaco in diretta TV e in streaming?

Flamengo-Bayern Monaco: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Flamengo e Bayern Monaco

Il Flamengo, come detto, ha chiuso al primo posto nel Gruppo D vincendo due delle tre partite giocate e pareggiando l'ultima ad ottavi ormai matematicamente conquistati.

Il Bayern Monaco invece ha perso la vetta del Gruppo C all'ultima giornata a causa dell'inattesa sconfitta contro il Benfica, dopo aver vinto le prime due partite.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica