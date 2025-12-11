Dove vedere Fiorentina-Verona in diretta tv e streaming?

Si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà il Verona, una delle partite più importanti del quindicesimo turno di Serie A.

Una sfida, quella tra gigliati e gialloblù, che rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Le due squadre si presenteranno infatti all’appuntamento rispettivamente da ultima e penultima forza della classifica e la cosa si tradurrà nell’esigenza per entrambe di fare punti. La squadra allenata da Vanoli ha vinto in Europa, superando 2-1 la Dinamo Kiev nell'ultimo turno di Conference League.

La Fiorentina, che ha vissuto il peggior inizio di stagione della sua intera storia, è l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita nel torneo, mentre il Verona si è sbloccato nello scorso turno battendo con un convincente 3-1 l’Atalanta.

Su GOAL tutte le info di Fiorentina-Verona, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming, in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare Fiorentina-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a proporre la diretta televisiva di Fiorentina-Verona. La partita sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 2 (canale 215 di Sky) attivando Zona DAZN.

Essendo proposto da DAZN, il match sarà visibile anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Verona, sfida valida per il quindicesimo turno di Serie A, si giocherà domenica 14 dicembre 2025 all’Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 15,00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Fiorentina

Paolo Vanoli dovrebbe disegnare la sua Fiorentina di nuovo con la difesa a tre, ma non è escluso il cambio di modulo ed un passaggio ad una linea a quattro dopo i recenti cattivi risultati in campionato.

Notizie sul Verona

Zanetti dovrà fare i conti con diverse assenze e dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 nel quale in attacco potrebbero essere confermati dal 1’ Mosquera e Giovane.

Forma

La Fiorentina sta vivendo il momento più buio della sua storia recente e la cosa è confermata in campionato dai soli sei punti totalizzati nelle prime quattordici uscite. La squadra non è riuscita a cambiare marcia dopo l’esonero di Pioli e contro il Verona andrà alla ricerca di quella vittoria che possa rendere la strada che porta verso la salvezza un po’ meno in salita. A dare fiducia alla formazione Viola è arrivata la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev per 2-1.

A differenza della Fiorentina, il Verona ha dato netti segnali di ripresa nella precedente giornata di campionato. E’ ripartito dopo le due sconfitte consecutive patite contro Parma e Genoa ed imponendosi per 3-1 contro l’Atalanta ha ottenuto la sua prima vittoria nel torneo.

Partite tra le due squadre

Fiorentina e Verona si affronteranno per l’ottantacinquesima volta nella loro storia. Il bilancio sorride ai gigliati in virtù delle 41 vittorie conseguite a fronte di 20 affermazioni del Verona e 23 pareggi.

Classifica

Come detto, quello che andrà in scena all’Artemio Franchi sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

La Fiorentina si presenterà all’appuntamento da fanalino di coda della classifica con appena sei punti totalizzati, mentre sono nove quelli ottenuti dal Verona.