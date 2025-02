Dove vedere Feyenoord-Milan in diretta TV e streaming?

Il Feyenoord ospita il Milan nell’andata dei playoff di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Il Milan torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo di essere atteso da una sfida importantissima. La compagine rossonera infatti, affronterà il Feyenoord nella gara di andata dei playoff che mettono in palio uno dei pass per gli ottavi di finale di Champions League.

A garantire la diretta televisiva della gara che si giocherà mercoledì 12 febbraio 2025 al De Kuip di Rotterdam con calcio d’inizio programmato alle 21.00, sarà Prime Video.

Match dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation ed Xbox o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi presenterà e racconterà Feyenoord-Milan:

Conduce: Giulia Mizzoni

Commento tecnico: Clarence Seedorf, Cristian Brocchi e Gianfranco Zola

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Collegamento a partire dalle ore 19,30

Dove vedere Feyenoord-Milan in tv

Partita Feyenoord-Milan Data mercoledì, 12 febbraio 2025 Dove si gioca De Kuip (Rotterdam) In diretta su Prime Video

Chi trasmette Feyenoord-Milan in diretta TV e in streaming?

Feyenoord-Milan, come stanno le due squadre

Il Milan ha fallito l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League cadendo, nell’ultima partita della ‘Fase Campionato del torneo, per 2-1 in casa della Dinamo Zagabria.

La compagine rossonera però da allora ha inanellato solo risultati positivi e, dopo aver pareggiato 1-1 nel derby di campionato con l’Inter, ha prima superato l’ostacolo Roma in Coppa Italia staccando il pass per la semifinale, poi si è imposto per 2-0 sul campo dell’Empoli avvicinandosi alle zone alte della classifica di Serie A.

Meno positivo il momento che sta vivendo il Feyenoord che è si reduce da una vittoria ottenuta nel 22esimo turno di Eredivisie contro lo Sparta Rotterdam (netto 3-0), ma in precedenza aveva inanellato tre sconfitte consecutive, compreso il 6-1 in casa del Lille in Champions League. La compagine olandese, che è quinta attualmente nel suo campionato, nella giornata di lunedì ha annunciato la separazione consensuale con il tecnico Priske che dunque non siederà in panchina contro il Milan.

Feyernoord-Milan, i precedenti

Sono solo due i confronti ufficiali tra le due squadre e risalgono entrambi all’edizione 1969-1970 della Coppa dei Campioni.

Gare giocate: 2 Vittorie Feyenoord: 1 Vittorie Milan: 1 Pareggi: 0 Ultimo confronto: Feyenoord-Milan 2-0 (Coppa dei Campioni, 26 novembre 1969)

Feyenoord-Milan, probabili formazioni

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. All. Priske.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.