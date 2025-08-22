Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Como-Lazio in diretta TV e streaming?

La Lazio di Maurizio Sarri fa il suo esordio ufficiale sul campo del Como per la 1ª giornata di Serie A: di seguito tutte le info su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio e fa il suo secondo debutto in campionato a Como, nella prima giornata della Serie A 2025/2026.

Poche le novità tra i biancocelesti rispetto alla scorsa stagione a causa del forzato immobilismo sul calciomercato. Tanta invece la curiosità che accompagna il Como di Fabregas, ulteriormente rinforzatosi durante l'estate e che ha trattenuto Nico Paz.

Di seguito tutte le info su dove e come vedere Como-Lazio: canale tv e diretta streaming della partita di campionato, prevista domenica 24 agosto alle ore 18.30 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como.

Dove vedere Como-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Como-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (canale 251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La gara di Serie A, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su NOW, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Como-Lazio:

  • Telecronista e seconda voce Sky-NOW: Dario Massara-Lorenzo Minotti
  • Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni-Fabio Bazzani

Como-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

Stadio G. Sinigaglia

Chi trasmette Como-Lazio in diretta TV e in streaming?

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Como-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Como - Lazio

ComoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestLAZ
1
J. Butez
14
J. Ramon
2
M. Kempf
77
I. Van Der Brempt
3
A. Valle
23
M. Perrone
33
C
L. Da Cunha
10
N. Paz
31
M. Vojvoda
17
J. Rodriguez
11
A. Douvikas
94
I. Provedel
25
O. Provstgaard
29
M. Lazzari
34
M. Gila
17
N. Tavares
8
M. Guendouzi
32
D. Cataldi
7
F. Dele-Bashiru
11
V. Castellanos
10
C
M. Zaccagni
22
M. Cancellieri

4-3-3

LAZAway team crest

COM
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

LAZ
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Como e Lazio

La Lazio, come detto sopra, si presenta al via del campionato praticamente con gli stessi uomini della scorsa stagione ma con una novità in panchina: al posto di Marco Baroni c'è il ritorno di Maurizio Sarri. Il Como è reduce da un'estate convincente, fatta eccezione per la pesante sconfitta subita contro il Barcellona.

Ultimi risultati

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti

COM

Ultime 4 partite

LAZ

0

Vittorie

1

Pareggio

3

Vittorie

3

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Classifica

