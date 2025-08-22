Dove vedere Como-Lazio in diretta TV e streaming?

Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio e fa il suo secondo debutto in campionato a Como, nella prima giornata della Serie A 2025/2026.

Poche le novità tra i biancocelesti rispetto alla scorsa stagione a causa del forzato immobilismo sul calciomercato. Tanta invece la curiosità che accompagna il Como di Fabregas, ulteriormente rinforzatosi durante l'estate e che ha trattenuto Nico Paz.

Per gli interessati alla partita Como-Lazio, è utile sapere che alcuni operatori di scommesse offrono dei bonus di benvenuto, a volte legati all'uso di un codice bonus Netbet sul sito omonimo.

Di seguito tutte le info su dove e come vedere Como-Lazio: canale tv e diretta streaming della partita di campionato, prevista domenica 24 agosto alle ore 18.30 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como.

Dove vedere Como-Lazio in diretta: canale tv e streaming

Como-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (canale 251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La gara di Serie A, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su NOW, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Como-Lazio:

Telecronista e seconda voce Sky-NOW: Dario Massara-Lorenzo Minotti

Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni-Fabio Bazzani

Como-Lazio: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Chi trasmette Como-Lazio in diretta TV e in streaming?

Como-Lazio: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Como e Lazio

La Lazio, come detto sopra, si presenta al via del campionato praticamente con gli stessi uomini della scorsa stagione ma con una novità in panchina: al posto di Marco Baroni c'è il ritorno di Maurizio Sarri. Il Como è reduce da un'estate convincente, fatta eccezione per la pesante sconfitta subita contro il Barcellona.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica