Dove vedere Celtic-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il cammino continentale della Roma passa per Glasgow.
Giallorossi nella tana del Celtic per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League, crocevia chiave per capire se la squadra di Gasperini ha reali chances di qualificazione diretta agli ottavi senza dover passare per i Playoff.
Gli scozzesi, reduci dal cambio allenatore con l'avvento in panchina di Wilfried Nancy al posto di O'Neill, sono accomunati dalla medesima attualità: fuori dalle prime 8 del girone unico e avvolti da incertezze.
Tutto su Celtic-Roma di Europa League, comprese le info su canale tv e copertura streaming.
Come guardare Celtic-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming
Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252), nonché visibile in diretta streaming su NOW, utilizzando Sky Go e NordVPN.
Celtic-Roma: ora di inizio
Celtic-Roma si gioca giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 italiane, al Celtic Park di Glasgow.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Celtic
Nancy dovrà fare a meno di Carter-Vickers, operato al tendine d'Achille e fuori dalla lista UEFA. Out anche Saracchi e Johnston, rispettivamente terzino sinistro e terzino destro. La nota lieta si chiama invece Iheanacho, tornato a pieno regime dopo aver smaltito noie muscolari.
Notizie sulla Roma
Gasperini può sorridere per il ritorno tra i convocati di Angelino, fuori per oltre 2 mesi a causa di una bronchite asmatica. Ai box, attualmente, resta soltanto Dovbyk.
Forma
Roma col morale ridimensionato dalle due sconfitte consecutive patite in campionato contro Napoli e Cagliari, ma a dover digerire un ko è anche un Celtic reduce dal passo falso interno contro gli Hearts (attuale capolista della Premiership scozzese) dopo 5 vittorie di fila.
Partite tra le due squadre
Quella tra Celtic e Roma sarà la prima sfida tra le due squadre: biancoverdi e capitolini, infatti, non si sono mai affrontati.
Classifica
Sia Celtic che Roma, allo stato attuale, sarebbero qualificate per i Playoff: scozzesi ventunesimi nella classifica della fase campionato dell'Europa League a 7 punti, giallorossi quindicesimi a quota 9.