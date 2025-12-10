Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoRoma
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Celtic-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Celtic-Roma di Europa League, comprese quelle utili a sapere dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Il cammino continentale della Roma passa per Glasgow.

Giallorossi nella tana del Celtic per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League, crocevia chiave per capire se la squadra di Gasperini ha reali chances di qualificazione diretta agli ottavi senza dover passare per i Playoff.

Gli scozzesi, reduci dal cambio allenatore con l'avvento in panchina di Wilfried Nancy al posto di O'Neill, sono accomunati dalla medesima attualità: fuori dalle prime 8 del girone unico e avvolti da incertezze.

Tutto su Celtic-Roma di Europa League, comprese le info su canale tv e copertura streaming.

Come guardare Celtic-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Europa League
Celtic crest
Celtic
CEL
Roma crest
Roma
ROM

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252), nonché visibile in diretta streaming su NOW, utilizzando Sky Go e NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Celtic-Roma: ora di inizio

crest
Europa League - Europa League
Celtic Park

Celtic-Roma si gioca giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 italiane, al Celtic Park di Glasgow.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Celtic - Roma

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Nancy

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Celtic

Nancy dovrà fare a meno di Carter-Vickers, operato al tendine d'Achille e fuori dalla lista UEFA. Out anche Saracchi e Johnston, rispettivamente terzino sinistro e terzino destro. La nota lieta si chiama invece Iheanacho, tornato a pieno regime dopo aver smaltito noie muscolari.

Notizie sulla Roma

Gasperini può sorridere per il ritorno tra i convocati di Angelino, fuori per oltre 2 mesi a causa di una bronchite asmatica. Ai box, attualmente, resta soltanto Dovbyk.

Forma

CEL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Roma col morale ridimensionato dalle due sconfitte consecutive patite in campionato contro Napoli e Cagliari, ma a dover digerire un ko è anche un Celtic reduce dal passo falso interno contro gli Hearts (attuale capolista della Premiership scozzese) dopo 5 vittorie di fila.

Partite tra le due squadre

Quella tra Celtic e Roma sarà la prima sfida tra le due squadre: biancoverdi e capitolini, infatti, non si sono mai affrontati.

Classifica

Sia Celtic che Roma, allo stato attuale, sarebbero qualificate per i Playoff: scozzesi ventunesimi nella classifica della fase campionato dell'Europa League a 7 punti, giallorossi quindicesimi a quota 9.

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0