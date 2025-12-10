Dove vedere Celtic-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il cammino continentale della Roma passa per Glasgow.

Giallorossi nella tana del Celtic per la sesta giornata della fase campionato dell'Europa League, crocevia chiave per capire se la squadra di Gasperini ha reali chances di qualificazione diretta agli ottavi senza dover passare per i Playoff.

Gli scozzesi, reduci dal cambio allenatore con l'avvento in panchina di Wilfried Nancy al posto di O'Neill, sono accomunati dalla medesima attualità: fuori dalle prime 8 del girone unico e avvolti da incertezze.

Tutto su Celtic-Roma di Europa League, comprese le info su canale tv e copertura streaming.

Celtic-Roma si gioca giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 italiane, al Celtic Park di Glasgow.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Celtic

Nancy dovrà fare a meno di Carter-Vickers, operato al tendine d'Achille e fuori dalla lista UEFA. Out anche Saracchi e Johnston, rispettivamente terzino sinistro e terzino destro. La nota lieta si chiama invece Iheanacho, tornato a pieno regime dopo aver smaltito noie muscolari.

Notizie sulla Roma

Gasperini può sorridere per il ritorno tra i convocati di Angelino, fuori per oltre 2 mesi a causa di una bronchite asmatica. Ai box, attualmente, resta soltanto Dovbyk.

Forma

Roma col morale ridimensionato dalle due sconfitte consecutive patite in campionato contro Napoli e Cagliari, ma a dover digerire un ko è anche un Celtic reduce dal passo falso interno contro gli Hearts (attuale capolista della Premiership scozzese) dopo 5 vittorie di fila.

Partite tra le due squadre

Quella tra Celtic e Roma sarà la prima sfida tra le due squadre: biancoverdi e capitolini, infatti, non si sono mai affrontati.

Classifica

Sia Celtic che Roma, allo stato attuale, sarebbero qualificate per i Playoff: scozzesi ventunesimi nella classifica della fase campionato dell'Europa League a 7 punti, giallorossi quindicesimi a quota 9.