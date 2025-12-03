Dove vedere Catania-Crotone in diretta tv e streaming?

La giornata numero 17 di Serie C Sky Wi-Fi si aprirà con una super sfida nel girone C. Al Massimino si sfideranno Catania e Crotone.

Match delicato per l’attuale capolista: i rossazzurri si sono ripresi la testa in solitaria del torneo grazie alle vittorie ottenute contro Latina e Picerno, staccando la Salernitana.

Anche il Crotone, nell’ultimo turno, è tornato a sorridere, con il successo di misura sul Giugliano che ha permesso a Guido Gomez e compagni di ritrovare il sesto posto, a -10 proprio dal Catania primo.

Arbitra Roberto Lovison della sezione di Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Crotone in diretta? Canale TV e diretta streaming

Catania-Crotone verrà proposta in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Il match sarà disponibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione, infine, è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.



Come guardare ovunque con una VPN

Catania-Crotone: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Catania e Crotone, valida per la 17esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà venerdì 5 dicembre, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Catania

Catania reduce da due successi, contro Picerno e Latina, senza subire reti. Non ci sarà, ovviamente, l’infortunato Cicerelli, con Lunetta e Jimenez a sostituirlo. Nel tridente probabile titolarità per Forte.

Notizie sul Crotone

Crotone che rischia di non avere a disposizione l’esterno offensivo Maggio, uscito acciaccato dal match col Giugliano, al pari di Berra e Zunno. Da non escludere un po’ di turnover, con i calabresi attesi dai quarti di Coppa Italia mercoledì 10 dicembre contro il Latina.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica