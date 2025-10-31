Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoCasertana
2 - 2
FIN
team-logoCatania
F. Proia 35'D. Liotti 90' + 8' (rig)
F. Di Tacchio 27'D. Donnarumma 74'
(INT 1-1) (FIN 2-2)

Casertana vs CataniaRisultati e statistiche,