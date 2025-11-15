Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoCrotone
3 - 1
FIN
team-logoSorrento
G. Gomez 12' (rig)M. Maggio 30'E. Piovanello 71'
A. Sabbatani 52'
(INT 2-0) (FIN 3-1)

Crotone vs SorrentoRisultati e statistiche,