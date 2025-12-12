Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
Bologna
Stadio Renato Dell'Ara
Juventus
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Bologna e Juventus: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Big match nella domenica sera di Serie A. Allo stadio Renato Dall'Ara si affrontano Bologna e Juventus, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Settimana positiva per gli emiliani, che in Europa League hanno battuto 2-1 in rimonta il Celta e ora vogliono ritrovare il successo anche in campionato.

La Juventus, invece, ha superato 2-0 il Pafos in Champions e adesso cerca riscatto anche in A, dove settimana scorsa è arrivato il ko contro il Napoli di Antonio Conte. 

Arbitra Davide Massa, al VAR Mariani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Bologna
Bologna
BOL
Juventus
Juventus
JUV

Bologna-Juventus: ora di inizio

Serie A
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Juventus, valida per la 15esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 14 dicembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Juventus

BolognaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-5-2

Home team crestJUV
13
F. Ravaglia
20
N. Zortea
14
T. Heggem
22
C. Lykogiannis
33
J. Miranda
28
N. Cambiaghi
21
J. Odgaard
4
T. Pobega
7
R. Orsolini
6
N. Moro
9
S. Castro
16
M. Di Gregorio
8
T. Koopmeiners
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
5
M. Locatelli
27
A. Cambiaso
22
W. McKennie
19
K. Thuram-Ulien
32
J. Cabal
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao

3-5-2

JUVAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

 Italiano in piena emergenza difensiva: out Casale che si aggiunge a Vitik in infermeria, così come  Freuler e Skorupski. Davanti grandi dubbi: Castro ha giocato dal primo minuto in Europa League, potrebbe toccare a Dallinga. 

Notizie sulla Juventus

Fiducia a David: il canadese ha segnato e fatto bene in Champions League e sarà confermato a Bologna. Dietro conferma per il terzetto formato da Kelly, Kalulu e Koopmeiners. 

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite considerando anche la Champions League, perdendo solo a Napoli: Spalletti punta a continuare il filotto positivo. Il Bologna, invece, vuol ritrovare il successo in campionato, dopo il pari con la Lazio e il ko con la Cremonese.

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

JUV

0

Vittorie

5

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Nel recente passato domina il segno X: tutte le ultime cinque gare sono terminate in parità. L'ultimo successo è della Juventus: il 3-0 del 2 ottobre 2022. 

Classifica

Bologna quinto in classifica a quota 25 punti, -2 dalla Roma che occupa la quarta posizione. La Juve è settima, a due lunghezze proprio dagli emiliani. 

