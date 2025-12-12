Dove vedere Bologna-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match nella domenica sera diAllo stadio Renato Dall'Ara si affrontano Bologna e Juventus, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Settimana positiva per gli emiliani, che in Europa League hanno battuto 2-1 in rimonta il Celta e ora vogliono ritrovare il successo anche in campionato.

La Juventus, invece, ha superato 2-0 il Pafos in Champions e adesso cerca riscatto anche in A, dove settimana scorsa è arrivato il ko contro il Napoli di Antonio Conte.

Arbitra Davide Massa, al VAR Mariani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Bologna-Juventus: ora di inizio



Bologna-Juventus: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Juventus, valida per la 15esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 14 dicembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Notizie sulla Juventus

Italiano in piena emergenza difensiva: out Casale che si aggiunge a Vitik in infermeria, così come Freuler e Skorupski. Davanti grandi dubbi: Castro ha giocato dal primo minuto in Europa League, potrebbe toccare a Dallinga.

Fiducia a David: il canadese ha segnato e fatto bene in Champions League e sarà confermato a Bologna. Dietro conferma per il terzetto formato da Kelly, Kalulu e Koopmeiners.

Forma

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite considerando anche la Champions League, perdendo solo a Napoli: Spalletti punta a continuare il filotto positivo. Il Bologna, invece, vuol ritrovare il successo in campionato, dopo il pari con la Lazio e il ko con la Cremonese.

Partite tra le due squadre

Nel recente passato domina il segno X: tutte le ultime cinque gare sono terminate in parità. L'ultimo successo è della Juventus: il 3-0 del 2 ottobre 2022.

Classifica

Bologna quinto in classifica a quota 25 punti, -2 dalla Roma che occupa la quarta posizione. La Juve è settima, a due lunghezze proprio dagli emiliani.