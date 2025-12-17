Dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Seconda semifinale di Supercoppa Italiana. A Riyad, il Bologna vittorioso nell’ultima edizione della Coppa Italia affronta l’Inter vice campione d’Italia.

A Riyad si gioca il secondo atto della Final Four che assegnerà il primo trofeo della stagione 2025/26.

L’Inter cerca di ritrovare un sorriso nella competizione, sfuggita ai nerazzurri nella passata annata con la finale persa con il Milan in maniera rocambolesca.

Per il Bologna, invece, è debutto assoluto nel torneo: i rossoblu non avevano mai preso parte alla Supercoppa Italiana dalla sua istituzione nel 1988.

La direzione del match è stata affidata all’arbitro Chiffi della sezione di Padova, al VAR Maresca e Pezzuto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana, in programma venerdì dicembre alle 20, si giocherà fra Inter e Bologna, stabilendo la seconda squadra che si contenderà il trofeo, con la finale in programma il 22 dicembre alle ore 20.

Il match andrà in onda in diretta, in esclusiva, sulle reti Mediaset: in chiaro su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity, così come la finalissima.

Bologna-Inter: ora di inizio

La gara fra Bologna e Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, si giocherà venerdì dicembre alle 20, al King Saud University Stadium.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Inter Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu

Notizie sull'Inter

Calhanoglu è partito per l’Arabia, così come Darmian: il turco andrà in panchina col Bologna, il difensore no. Out anche Dumfries: sulla destra agirà Carlos Augusto, mentre tornerà titolare Thuram dopo la panchina iniziale di Marassi.

Notizie sul Bologna

Italiano ritrova pedine importanti per la retroguardia: a disposizione Skorupski e Vitik, mentre è sempre infortunato Freuler. Castro tornerà in avanti dopo la panchina con la Juve, mentre scalpita Bernardeschi, protagonista in Europa League con una doppietta.

Forma

L’Inter ha vinto tutte e quattro le ultime gare giocate in ambito nazionale, Champions League quindi esclusa, con la vittoria di Genova di domenica che ha consentito ai meneghini di agganciare la vetta della Serie A.

Il Bologna, invece, è reduce dal ko con la Juventus, che ha fatto seguito alla bella vittoria di Vigo in Europa League.

Partite tra le due squadre

Sono in perfetto equilibrio gli ultimi tre precedenti: il Bologna ha battuto l’Inter 1-0 nell’ultima sfida giocata, ad aprile nella Serie A 2024/25, poi un pari e un successo nerazzurro datato 9 marzo 2024, anche in questo caso per 1-0.