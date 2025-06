Dove vedere Benfica-Auckland City in diretta tv e streaming?

Prosegue il cammino di Benfica e Auckland City nel girone C del Mondiale per Club: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo del Mondiale per Club prosegue con la seconda giornata della fase a gironi che entra nel vivo. Dopo l'esordio, rispettivamente contro Bayern Monaco e Boca Juniors, Benfica e Auckland City si ritrovano una contro l'altra.

Un match valido per la seconda giornata del Gruppo C e che mette in palio tre punti pesanti in ottica qualificazione.

Dove vedere Benfica-Auckland City in diretta: canale tv e streaming

La gara del Mondiale per Club tra Benfica e Auckland City sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Benfica-Auckland City:

Telecronista e seconda voce: Ricky Buscaglia

Benfica-Auckland City: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Benfica-Auckland City in diretta TV e in streaming?

Come stanno Benfica e Auckland City

Secondo nel campionato portoghese alle spalle dello Sporting, il Benfica ha disputato l’ultima gara ufficiale lo scorso 25 maggio perdendo 3-1 contro lo Sporting nella finale di Coppa del Portogallo, prima del match d'esordio negli Stati Uniti contro il Boca Juniors.

Reduce dalla roboante sconfitta per 10-0 contro il Bayern Monaco all'esordio, l'Auckland City si è qualificata al Mondiale per Club grazie al successo dell'OFC Champions League. La squadra neozelandese è al terzo posto in campionato nazionale, a quattro punti dal primo posto occupato dal Birkenhead United.

