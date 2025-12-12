Dove vedere Bayern-Mainz domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica 14 dicembre il Bayern Monaco affronta il Mainz nella 14ª giornata della Bundesliga. La partita tra la prima e l'ultima in classifica si terrà all'Allianz Arena e avrà inizio alle 17:30.

Dove vedere Bayern-Mainz in diretta tv e streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Bayern-Mainz, come tutta la Bundesliga, si può guardare in diretta tv e streaming con un abbonamento a Sky o NOW. Per la nuova partita del campionato tedesco il canale scelto (trasmissione anche su Sky Go) è il numero 204, ovvero Sky Sport Arena.

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come quella del Bayern utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Le ultime sul Bayern Monaco?

Il Bayern continua a marciare in testa alla classifica. In Bundesliga ha ottenuto solo un pareggio e dodici vittorie. Il team bavarese ha quindi già 37 punti e otto punti di vantaggio sul primo inseguitore, il Lipsia.

Durante la settimana, la squadra dell'allenatore Vincent Kompany è stata impegnata in Champions League. In casa, i campioni tedeschi hanno ribaltato lo 0-1 contro lo Sporting Lisbona, vincendo 3-1.

Tuttavia, il direttore sportivo Max Eberl e il direttore tecnico Christoph Freund potrebbero presto dover cercare un nuovo difensore centrale. Le prospettive di un rinnovo del contratto di Dayot Upamecano con il Bayern sembrano essere peggiorate.

Le ultime sul Mainz?

L'FSV Mainz 05 ha ottenuto solo una vittoria in Bundesliga in questa stagione e con sei punti in 13 partite è all'ultimo posto in classifica. Il consiglio di amministrazione ha reagito poco più di una settimana fa licenziando l'allenatore di successo della scorsa stagione, Bo Henriksen.

Henriksen è stato sostituito dall'ex allenatore dell'Union Urs Fischer, che ha debuttato in settimana in Conference League contro il Lech Poznan. Tuttavia, la sua squadra non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro i campioni polacchi. Il pareggio del Poznan è stato preceduto da un discutibile rigore che ha causato grande malcontento tra i tifosi del Mainz.

Bayern Monaco vs Mainz: data e ora

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern Monaco vs Mainz: le formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Magonza 05 Probabile formazione Panchina Allenatore V. Kompany Probabile formazione Panchina Allenatore U. Fischer

Bayern Monaco-Mainz: le ultime partite

Bayern Monaco-Mainz: gli scontri diretti

Bayern Monaco-Mainz: la classifica