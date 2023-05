Ritorno della semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Servirà una grande prestazione alla Fiorentina per prendersi un posto nella finale di Conference League, obiettivo un po' più lontano alla luce del k.o. rimediato nella semifinale d'andata al 'Franchi' contro il Basilea.

Il goal di Cabral ha illuso i viola, rimontati nella ripresa da una prodezza di Diouf e dal 'graffio' di Amdouni, arrivato peraltro al 92' quando il pari sembrava poter essere il risultato finale.

I ragazzi di Italiano dovranno obbligatoriamente vincere con almeno due goal di scarto per volare a Praga, mentre un successo di misura consentirebbe quantomeno di prolungare la disputa ai tempi supplementari; in caso di pareggio o altra vittoria del Basilea, in finale andrebbero ovviamente gli svizzeri.

Arthur Cabral è il giocatore che ha segnato più goal in questa Conference League (sette), inoltre è anche quello che è stato coinvolto in più reti nella storia della competizione (dodici).

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più goal da calcio d'angolo (5) in questa Conference League, mentre il Basilea quella che ne ha concessi di più da questa situazione di gioco (4).

QUANDO SI GIOCA BASILEA-FIORENTINA

Basilea-Fiorentina è in programma per giovedì 18 maggio 2023 al 'St. Jakob-Park' di Basilea, in Svizzera. Calcio d'avvio alle ore 21, in contemporanea con l'altra semifinale AZ-West Ham.

DOVE VEDERE BASILEA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La gara tra Basilea e Fiorentina sarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, fruibile su smart tv e console di gioco (Xbox e PlayStation), oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (254).

L'applicazione di DAZN è utilizzabile anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser ci si potrà collegare al sito ufficiale e, dopo aver inserito le credenziali d'accesso, sarà possibile selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.

Sky Go è il servizio streaming dedicato agli abbonati Sky; un'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW (previo acquisto di un abbonamento).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà effettuata da Riccardo Buscaglia, di Manuel Pasqual il commento tecnico.

Non sono ancora noti, invece, i nomi di coloro che racconteranno la partita su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA-FIORENTINA

Vogel col tandem offensivo Augustin-Amdouni, capitan Xhaka a presidiare la zona nevralgica. Dovrebbe essere riconfermato anche Calafiori, uscito un po' acciaccato dal match del 'Franchi'.

Italiano ritrova Milenkovic dopo la squalifica: serbo in coppia con Igor. Tra i pali si rivede anche Terracciano, reduce da un turno di riposo in campionato. Ikoné e Gonzalez ai lati di Cabral (che dovrebbe farcela) nel trio d'attacco.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez.