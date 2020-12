Dove vedere Barcellona-Juventus in tv e streaming

La Juventus va a Barcellona per l'ultima giornata del Gruppo G di Champions League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La , già matematicamente qualificata agli ottavi di finale della , fa visita al nell'ultima giornata della fase a gironi per giocarsi il primo posto del Gruppo G.

I bianconeri, sconfitti dal Barcellona all'andata per 0-2, devono vincere con almeno tre goal di scarto, o con due goal di scarto ma segnandone almeno tre.

La squadra di Koeman ha fin qui vinto tutte le partite giocate quest'anno in Champions League, battendo sia all'andata che al ritorno e Ferencvaros.

Altre squadre

Lo stesso ha fatto la Juventus, la cui sola sconfitta come detto è arrivata all'andata contro il Barcellona. L'unica vittoria dei bianconeri al 'Camp Noi' risale invece addirittura al 1970, in Coppa delle Fiere, quando la Juventus si impose per 2-1.

Mentre nel 2002/03 i bianconeri, allora allenati da Marcello Lippi, sbancarono il 'Camp Nou' dopo i tempi supplementari grazie alla zampata di Marcelo Zalayeta.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-JUVENTUS

Barcellona-Juventus è in programma per martedì 8 dicembre 2020 al 'Camp Nou' di Barcellona: il fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE BARCELLONA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Barcellona e Juventus andrà in onda su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre).

Il match dello 'Stadium' sarà visibile anche in su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, o su Now TV registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita inoltre sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-JUVENTUS

Emergenza in difesa per Koeman, che deve fare sempre a meno di Pique e affida la difesa alla coppia Minqueza-De Jong, mentre l'ex Pjanic prende regolarmente posto accanto a Busquets. Davanti è ovviamente Messi il regista offensivo alle spalle di Braithwaite, con Griezmann e Dembele defilati sulle corsie esterne.

Pirlo ritrova Morata, squalificato in campionato: lo spagnolo sarà il partner d'attacco di Ronaldo con Arthur e Rabiot a fare da schermo davanti alla difesa. Chiesa e Kulusevski a tutta fascia: torna Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro. De Ligt affianca al centro della difesa Bonucci, protagonista del derby vinto contro il .

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Minqueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo.