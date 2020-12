Barcellona-Juventus, le formazioni ufficiali: Griezmann e De Ligt titolari

Nel Barcellona giocano dal 1' Trincao, Pedri e Araujo, fuori Coutinho. Juventus con Arthur, Ramsey e Cuadrado, tra i pali Buffon.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Si chiude la fase a gironi di 2020/2021. Sia che sono già qualificate agli ottavi di finale, ora proveranno a conquistare il primo posto: ai bianconeri servirà vincere con più goal di scarto per poterci riuscire.

Koeman sceglie Griezmann come prima punta, supportato da Trincao, Pedri e Messi: fuori Coutinho. In mezzo c'è De Jong insieme all'ex Pjanic, mentre il giovane Araujo è centrale insieme a Lenglet davanti a Ter Stegen. Partono dal 1' sulle fasce Dest e Jordi Alba.

Pirlo risponde con il 4-4-2 in cui saranno Morata e Cristiano Ronaldo a svolgere il ruolo di punte. Ramsey e Cuadrado esterni di centrocampo, come interni giocano Arthur e McKennie. C'è De Ligt al fianco di Bonucci in difesa, mentre Buffon è titolare tra i pali. Danilo ed Alex Sandro terzini.