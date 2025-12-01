Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Barcellona ospita l'Atletico Madrid martedì 2 dicembre alle 21:00 allo stadio Camp Nou, in una partita anticipata della diciannovesima giornata della stagione 2025-2026 della Liga.

I Culés arrivano all'appuntamento dopo aver battuto per 3-1 l'Alavés nella 14ª giornata, con una doppietta di Dani Olmo e un gol di Lamine Yamal. La squadra allenata da Hansi Flick è in testa alla classifica con 34 punti.

Da parte loro, i Colchoneros hanno sconfitto per 2-0 il Real Oviedo nella loro ultima partita di campionato, con una doppietta di Alexander Sorloth. La squadra allenata da Diego Simeone è quarta in classifica con 31 punti.

GOAL ti offre tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compreso il canale TV, i dettagli della trasmissione e altro ancora.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid, LaLiga 2025-26: canali TV e trasmissioni in diretta

Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Il big match della Liga sarà inoltre trasmesso in chiaro in differita su Italia Uno, alle 23:45, dopo Juventus-Udinese di Coppa Italia.

Barça-Atletico, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NordVPN (sempre in diretta) e in differita (come detto alle 23:45) su Mediaset Infinity.

Ora di inizio di Barcellona-Atletico Madrid

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

La partita si disputerà martedì 2 dicembre alle ore 21:00 e avrà come scenario lo stadio Camp Nou.

Notizie sulla squadra e sui giocatori

Notizie sul Barcellona

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa di diversi argomenti, il primo dei quali è stato il prossimo avversario, che sarà una delle prove più difficili della stagione.

"Sappiamo che giocheremo contro una squadra fantastica e uno dei migliori allenatori. Sarà una partita difficile. Dobbiamo lavorare tutti sodo. Se guardi la classifica, ci sono squadre molto forti che sono lì pronte. Noi siamo allo stesso modo. Stiamo recuperando giocatori e potremo aumentare il nostro livello", ha detto il tecnico tedesco.

"Dobbiamo giocare al massimo livello contro una squadra come questa. Credo che sia una delle migliori squadre d'Europa, che ha sviluppato una grande qualità e che è migliorata con il calciomercato estivo. Mi piace vederli giocare, in attacco sono molto bravi. Anche noi abbiamo qualità e dobbiamo dimostrarlo", ha aggiunto.

Flick ha anche parlato dell'attuale momento dei Culés, che sono in testa alla classifica.

"È la stessa pressione della scorsa stagione. Abbiamo anche detto che quest'anno sarebbe stato più difficile. Non è facile, tutti vogliono battere il campione. Siamo in testa, ma al momento non siamo al nostro miglior livello. Dobbiamo fare i passi necessari per arrivare al miglior calcio.

È sempre importante essere in testa alla classifica, ma se guardiamo alla nostra stagione... abbiamo avuto molti infortuni. Non ci siamo mai nascosti dietro questo tipo di scuse. Abbiamo bisogno di più minuti con la formazione titolare perché la scorsa stagione è stata l'esempio ideale. Avevamo Pedri, De Jong, i difensori (che erano sempre gli stessi)... Avevamo quella costanza che quest'anno ci manca. Non sono scuse e abbiamo gestito la situazione. Il nostro obiettivo è vincere una grande partita come quella di domani", ha spiegato.

Notizie sull'Atletico Madrid

Anche "Cholo" si è presentato alla stampa, lasciando le sue impressioni sull'avversario.

"La partita che ci aspettiamo è chiarissima. Hanno un attacco incredibile. Hanno un modo di giocare molto importante, dovremo essere forti per poter competere. Dovremo portare la partita dove possiamo fare loro male. È una squadra che ha dimostrato il suo stile. Non cambiano la loro strategia di attacco e la linea avanzata che stanno utilizzando. Hanno molte varianti", ha assicurato Simeone.

Come arrivano alla partita

Storia degli scontri diretti

Classifica