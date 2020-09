Douglas Costa tra voglia di riscatto e futuro in bilico

Reduce da un'annata disastrosa, specialmente in termini di infortuni, proseguono le valutazioni della Juve circa il futuro del brasiliano.

Premessa: Douglas Costa è sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Il brasiliano paga - non che ne abbia colpe - il grosso feeling con l'infermeria. Insomma, inaffidabilità atletica al potere. Un problema, e che problema, emerso candidamente nell'ultima stagione, dove anche con la gestione applicata da Maurizio Sarri il ruolino di marcia non è cambiato.

Inutile persino soffermarsi sul minutaggio. Inutile, soprattutto, soffermarsi sull'incisività del brasiliano. Che, se riuscisse a trovare la tanto agognata continuità di rendimento, avrebbe ben pochi rivali su scala internazionale. Eppure, però, le incognite ci sono e non appaiono facilmente risolvibili. In definitiva, un "se" gigante.

Ecco perché, pensando a un organico maggiormente integro, la ha deciso di valutare eventuali proposte per l'ex . Sondato nelle scorse settimane dal , ma soprattutto dagli . Ipotesi, suggestioni, ma che testimoniano come attorno all'elemento verdeoro ci sia fermento.

A 30 anni e, dunque, nel pieno della maturità calcistica, Douglas Costa vorrebbe giocarsi le sue opportunità ancora all'ombra della Mole. Vuoi perché la voglia di riscattarsi c'è ed è delle più notevoli, vuoi perché le alternative - quantomeno attualmente - non è che abbondino. Tutt'altro.

Molto, inoltre, passerà dalle idee targate Andrea Pirlo. Impensabile ipotizzare che il tecnico bresciano non apprezzi le qualità dell'11 juventino, ma le idee viaggiano di pari passo con le strategie stilate dagli uomini della Continassa. Quindi: A.A.A offerte cercasi.

Detto ciò, occhi puntati sull'attualità. La stessa che, oggi, vede Madama contata in attacco. Il tutto, essendosi privata anche di Gonzalo Higuain, fresco di risoluzione del contratto - da ufficializzare - e di approdo all' Miami.

Intermediari legati al mondo della Premier League, inoltre, non si sono limitati ai Red Devils e hanno provato a bussare alla porta di altre società. Risultati? Scadenti. In parole povere, il giocatore piace e nanche poco, ma Oltremanica, e non solo, regnano grossi dubbi sulla tenuta fisica.