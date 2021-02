Douglas Costa sul suo futuro: "Ho ancora un anno di contratto con la Juve"

Il brasiliano a tutto tondo tra attualità e futuro: "Ho i tifosi bianconeri nel cuore. Allegri? Mi ha fatto capire come si gioca in Italia".

Intervistato sul canale Twitch del giornalista Pierluigi Pardo, Douglas Costa - ora al Bayern Monaco - ha affrontato molteplici argomenti. Dall'attualità al futuro, passando per aneddoti e curiosità.

Ancora di proprietà della Juventus, il 30enne jolly offensivo brasiliano non ha certamente dimenticato i suoi vecchi sostenitori:

"Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Come me la cavo con l'Italiano? Sto ancora imparando grazie ai tanti amici italiani che ho. La cosa curiosa è che lo parlo meglio da quando ho lasciato l’Italia. A Torino parlavo spagnolo con Dybala e non avevo tempo di imparare l’italiano (sorride, ndr)".

Inevitabile un passaggio su Max Allegri, tra i grandi allenatori ad aver avuto a che fare con il calciatore verdeoro:

"Il mio primo anno in Italia ho fatto fatica a capirlo ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo. Calcio italiano troppo tattico? Là hanno vinto in questo modo e le squadre sono rimaste su quella idea".

Al Bayern Monaco, vedi l'1-4 rifilato alla Lazio, le cose vanno piuttosto bene. Nonostante Douglas Costa, tanto per cambiare, sia ai box per infortunio:

"Il Bayern ha un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League. Musiala? E’ fortissimo, ha una qualità pazzesca. Anche contro il Lipsia è entrato e ha fatto goal".

Infine, occhi puntati al futuro. Ancora tutto da scrivere e che, difficilmente, sarà ancora in Germania. Vuoi per il prestito secco in essere, vuoi perché sembra che i bavaresi abbiano altri obiettivi: