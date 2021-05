Donnarumma e la Juventus: un corteggiamento datato

Il portiere campano avrebbe confidato agli ultras del Milan di voler rimanere in rossonero: ma intanto la Vecchia Signora monitora la situazione.

L'interrogativo è ormai di dominio pubblico: cosa deciderà Gigio Donnarumma? Resterà al Milan o si tufferà verso una nuova avventura professionale? Un (doppio) binario ancora tutto da scrivere, con la sfida di domani sera - appuntamento alle 20.45 allo Stadium - a recitare potenzialmente una parte sovrana.

Da una parte i padroni di casa della Juventus, chiamati a trovare un successo che profumerebbe d'Europa che conta. Dall'altra i rossoneri, non brillanti nel girone di ritorno, ma allo stesso tempo desiderosi di centrare un obiettivo per nulla scontato a inizio stagione.

Insomma, entrambe le squadre hanno i loro ottimi motivi per pensare in grande: tra progetto tecnico e ambito economico, quest'ulltimo vitale considerando come anche le società stiano avendo a che fare con l'impatto del Covid sui conti.

Donnarumma, intanto, scruta. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, all'insegna della massima professionalità. La stessa che l'ha portato, da autentico predestinato, a diventare uno dei portieri più forti su scala internazionale. Musica per le orecchie del Diavolo che, infatti, da mesi sta provando a blindare il suo gioiellino per scongiurare il pericolo beffa a parametro zero.

Nulla da fare, per ora, nonostante il Milan abbia messo sul piatto un'offerta extra lusso attorno ai 7 milioni più uno di bonus per due anni, aprendo anche a un'eventuale clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E' lecito pensare, quindi, che la concorrenza stia pregustando il colpo gobbo. Sebbene, come avrebbe confidato Donnarumma al recente incontro con gli ultras del Milan, non avrebbe siglato nessun accordo con la Juventus. Insomma, pura e semplice melina: in attesa - probabilmente - di capire chi andrà in Champions. Perché, sostanzialmente, la partita si gioca su questi binari.

Parallelamente, comunque, per Madama diventa imperativo categorico monitorare situazioni di primo piano. In quanto Gigio in regime di svincolo, ovviamente, è un'occasione più unica che rara. Detto ciò, alla Continassa per approfondire eventualmente l'argomento Donnarumma avrebbero bisogno - come il pane - di studiare le mosse giuste da effettuare sul fronte Wojciech Szczesny. Roba non semplice, tutt'altro.

Vuoi perché il polacco è legato alla Juve da un contratto da 7 milioni netti annui fino al 2024. Vuoi perché il 31enne di Varsavia, nonostante sia un estremo difensore affidabile, non sembra così facilmente collocabile.

A detta dei ben informati, a testimonianza di come il fronte sia rovente, alcuni intermediari di mercato specializzati sul fronte tedesco avrebbero valutato l'umore del Borussia Dortmund: nulla da fare, costi inaccessibili. Così come è priva di fondamento la voce Tottenham, piazza in cui 'Tek' mai potrebbe andare per via del (forte) legame tuttora in essere con il globo Arsenal.