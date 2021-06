Donnarumma al PSG non potrà avere il numero 99: è vietato dal regolamento della Ligue 1

Qualora Donnarumma dovesse firmare per il PSG si troverebbe costretto a rinunciare al suo amato numero 99: in Ligue 1 si va dall'1 al 30.

Dall'Italia alla Francia, da Milano a Parigi, dalla Serie A alla Ligue 1: Gigio Donnarumma si appresta a tagliare definitivamente il cordone ombelicale che lo lega al Milan da 8 anni e cominciare una nuova pagina della sua vita e della sua carriera. Lo attende il PSG, che ormai è a un passo dal definire l'accordo con il portiere della Nazionale italiana, libero di accasarsi con un nuovo club a partire dal 1 luglio.

Donnarumma al PSG ritroverà Leonardo, che nelle ultime ore ha accelerato con decisione nella trattativa con Raiola per anticipare le possibili mosse di Barcellona e Juventus, ma anche Marco Verratti, compagno di Gigio in azzurro.

Un nuovo inizio per il portiere di Castellammare di Stabia, che dovrà però rinunciare in Francia al suo amato numero 99. Il regolamento della Ligue 1 infatti è estremamente chiaro: nell'articolo 576, dedicato a nomi e numeri di maglia, si legge esplicitamente che "sono interdette numerazioni fantasiose (esempio: 45 o 82)" ed aggiunge, proprio in materia di estremi difensori, che "i numeri 1, 16 e 30 sono esclusivamente e obbligatoriamente riservati ai portieri. Come ultima opzione è possibile assegnare il numero 40".

Considerando che il numero 1 del PSG è sulle spalle di Keylor Navas, chiamato a difendere il suo status di titolare in caso di arrivo di Gigio, per Donnarumma le opzioni resterebbero dunque il numero 16, attualmente assegnato a Sergio Rico, acquistato lo scorso anno per 6 milioni dal Siviglia e a libro paga fino al 2024, e il 30, al momento soluzione più probabile per l'ormai ex Milan.

Il sovraffolamento tra i pali parigini non aiuta: oltre a Navas e Sergio Rico sono di proprietà del PSG anche Areola, Innocent e il polacco Bulka, quest'anno in prestito rispettivamente al Fulham, al Caen e allo Chateauroux, senza dimenticare il diciottenne italiano Denis Franchi, al quale era stata assegnata quest'anno la maglia numero 40.

Non è da escludere che il PSG possa chiedere una deroga alla Ligue 1 per permettere a Donnarumma di continuare a indossare il 99, ma il portiere sembra destinato a cambiare numero, come accaduto a Balotelli nel 2016, quando all'arrivo al Nizza dovette rinunciare al suo iconico 45 'ripiegando' sul 9. Un nuovo inizio, un nuovo numero, un nuovo Gigio.