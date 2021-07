Ora è ufficiale: Donnarumma è il nuovo portiere del Paris Saint-Germain

Mancava solo l'ufficialità, arrivata pochi istanti fa. Il Paris Saint-Germain ha annunciato l'arrivo a parametro zero di Gianluigi Donnarumma, svincolato a partire dallo scorso 1° luglio dopo la scadenza del contratto che lo legava al Milan.

Il classe 1999, nella Top 11 di Euro 2020 e nominato miglior calciatore del torneo, ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio parigino fino al 30 giugno 2026. Il portiere campano aveva sostenuto e superato le visite mediche durante gli Europei a Firenze, sotto la supervisione dello staff medico del club francese.

Si chiude quindi dopo sei stagioni la liaison tra il portiere nativo di Castellamare di Stabia e il 'Diavolo'. Ad attenderlo c'è un nuovo capitolo da scrivere in quel di Parigi dove il classe 1999 sarà chiamato a difendere la porta di quella che sta consolidandosi come una vera e propria corazzata pronta a compiere il definitivo salto di qualità sul palcoscenico della Champions League.

Gigio in quel di Parigi cercherà di riconquistare anche il titolo nazionale sfumato l'anno scorso per mano del Lille. Per Donnarumma si tratterebbe del primo campionato vinto dopo che in sei anni tinti di rossonero ha messo in bacheca soltanto una Supercoppa Italiana nell'inverno del 2016 contro la Juventus.

Nella serata di ieri, Gigio Donnarumma aveva affidato ai canali social il saluto e i ringraziamenti al Milan dopo otto anni insieme.

"Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice, anzi, e sicuramente non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata perché i sentimenti più profondi difficilmente possono essere tradotti in parole. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi. Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l’affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare".