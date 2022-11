‘Dolorante’ in area dopo un contrasto: si rialza dopo pochi secondi e segna

Il nome di Leah Pais dirà poco alla maggior parte degli appassionati, eppure negli ultimi giorni un video che la vede assoluta protagonista è diventato così virale in rete, da ispirare meme e gif.

Tutto frutto di quanto accaduto nel corso del campionato femminile NCAA che ha visto le sue Pittsburgh Panthers affrontare le Buffalo Bulls.

Ebbene, all’85’, quando il risultato era ancora fermo sul risultato di 0-0, Leah Pais, dopo un contrasto in area con un’avversaria, è caduta a terra e per alcuni secondi si è toccata la schiena facendo intendere di essere visibilmente dolorante.

Il suo intento era evidentemente quello di vedersi assegnato un calcio di rigore, ma avendo capito che l’arbitro non vavrebbe sanzionatto un contrasto assolutamente regolare, nel vedere che la sua compagnia di squadra, Anna Bout, recuperare il pallone ed involarsi sulla sinistra, si è alzata di scatto e si è fatta trovare prontissima nei pressi dell’area piccola da dove, con un preciso colpo di testa, ha trafitto il portiere avversario segnando il goal che è poi valso la vittoria.

