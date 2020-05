Distanza tra i panchinari, pochi raccattapalle: la Bundesliga mostra il nuovo calcio

E' ripartito il calcio, senza tifosi e con tante novità per poter continuare la stagione in sicurezza e senza problemi.

La è il primo grande campionato mondiale a tornare in campo. Un campionato tedesco diverso, ovviamente, senza tifosi e con tante regole nuove per poter portare avanti la stagione. In attesa di , , , e simili, le grandi novità a , Francoforte e dintorni.

In campo ovviamente niente mascherine o distanziamento sociale, ma fuori dal terreno di gioco questo è essenziale. Per questo motivo i panchinari devono stare almeno ad un metro e mezzo di distanza, con la mascherina: vista la mancanza di spazio in panchina, questi si sono posizionati in tribuna, in attesa del riscaldamento o dell'ingresso in campo.

Le direttive nazionali hanno portato non solo alla mancanza di tifosi, ma anche alla riduzione massima delle persone presenti allo stadio. Solo quattro i raccattapalle, uno per lato, così da evitare assembramenti. Quasi nessuno, dunque, attorno al rettangolo di gioco.

Arrivederci alle esultanze di gruppo uno sopra l'altro, per ovvi motivi: festeggiamenti sobri tra tanti sorrisi, tocchi col gomito per congratularsi con un compagno e qualche eccezione dovuta alla foga dopo la gioia dei primi goal in seguito al ritorno in campo.