Diletta Leotta risponde a Paola Ferrari: "Non è vero che sono rifatta"

"Striscia la notizia" ha consegnato il tapiro a Diletta Leotta, dopo le parole di Paola Ferrari. La nota presentatrice ha risposto per le rime...

Paola Ferrari dopo aver criticato Ilaria D'Amico ha preso di mira anche Diletta Leotta. Negli scorsi giorni, infatti, la presentatrice della Rai ha parlato della collega di DAZN, usando parole non proprio al miele.

"Diletta Leotta? Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Ho sempre pensato che una ragazza ha bisogno di accettarsi. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo".

"Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B"... E il Tapiro d'oro plana tra le braccia di Diletta Leotta! Stasera alle 20:35 su Canale 5 la speciale consegna https://t.co/46NlTsrBA0 #Striscia #Tapirodoro @VStaffelli @DilettaLeotta — Striscia la notizia (@Striscia) 4 marzo 2019

Oggi, alle 20.35 circa, andrà in onda come di consueto "Striscia la notizia". Valerio Staffelli consegnerà il tapiro a Diletta Leotta, che non ha perso l'occasione per rispondere a Paola Ferrari. Le anticipazioni sulle sue frasi sono inequivocabili.

"Si, ho sentito le sue frasi. Non seguo molto Paola Ferrari, sono contenta perché lei mi segue tanto invece e parla spesso di me. Mi fa piacere. Se è vero che sono rifatta? Ma no, non è vero".

Insomma, la puntata di "Striscia la notizia" promette 'spettacolo' da questo punto di vista.