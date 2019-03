Paola Ferrari, veleno su Ilaria D'Amico: "Ha rotto la famiglia di Buffon, nessuna critica..."

Dalle polemiche sul rapporto tra le donne e il calcio, al ruolo di Wanda Nara. Paola Ferrari dice la sua: "Le donne possono capire come gli uomini".

Una Paola Ferrari decisa e graffiante quella che si è raccontata in un'intervista per il settimanale 'Oggi'. La nota giornalista e conduttrice televisiva si è soffermata sulle polemiche sorte dopo le frasi pronunciate da Fulvio Collovati e Alessandro Costacurta, sottolineando come ancora oggi quello del calcio sia rimasto un mondo prevalentemente maschilista.

Entrando nel dettaglio legato al tema 'donne e calcio', Paola Ferrari ha voluto esprimere la prorpia solidarietà per il sesso femminile, finendo anche per ricordare un episodio che l'ha vista coinvolta in prima persona.

“Collovati ha detto che quando sente parlare una donna di tattica gli si rivolta lo stomaco. Costacurta che se fosse stata sua moglie, avrebbe cacciato Wanda Nara di casa, ma ce ne sono mille altri. Un paio di anni fa litigai con Sinisa Mihajlovic che aveva criticato Melissa Satta che si era permessa di difendere il suo compagno, il calciatore Kevin Prince Boateng. Il calcio resta un ambiente un po’ maschilista ma piano piano cambierà la mentalità. Non mi interessa fare le barricate per una frase, disperarmi per una battuta infelice. Io difendo un principio di uguaglianza. Le donne possono capire il calcio esattamente come gli uomini. Ci mancherebbe”.

Tutta colpa di un mondo che, secondo la Ferrari, finisce a volte per svilire la figura femminile. Molte donne sono infatti spesso protagoniste di attenzioni sgradevoli da parte dei colleghi maschi.

“Se sono stata vittima di attenzioni sgradevoli? Parecchie volte. E mi è anche capitato di continuare a lavorare con i protagonisti di questi approcci, che poi fanno finta di nulla. Spesso si tratta semplicemente di persone che cercano di forzare la situazione esercitando il loro potere in modo improprio. Di solito i protagonisti sono maschi ma le avance più antipatiche me le fece una donna, il nome però non lo farò mai”.

Una dimostrazione del forte maschilismo ancora presente nel mondo del calcio sarebbe poi riscontrabile nel caso Icardi. Paola Ferrari ha infatti espresso la propria amarezza per il trattamento spesso ricevuto da Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'ex capitano nerazzurro.

“Le polemiche che suscita Wanda Nara, non è certo un personaggio comodo, ma paga caro il fatto di essere una donna vistosa a cui piace apparire o che sia bella ma non scema. Paga soprattutto che voglia trattare al meglio gli interessi del marito. Di sicuro se al suo posto ci fosse Mino Raiola di mugugni ce ne sarebbero molti di meno. Sa qual è l’aspetto più stucchevole? L’opinione che Wanda Nara sia una vipera che pilota il suo uomo. Un buon modo per dare della manipolatrice a lei e indirettamente del tonto a lui. È ovvio che quei due sono una la spalla dell’altro, e decidono insieme la strategia, come il gatto e la volpe. Gli uomini del mondo del calcio devono affrontare una semplice realtà: le donne quando parlano di affari cercano di portare a casa i soldi, esattamente come loro”.

Parole di elogio, quelle spese dalla Ferrari nei confonti di Wanda Nara. La giornalista crede infatti che l'argentina meriti rispetto per il coraggio sempre dimostrato nel suo scomodo doppio ruolo di moglie e procuratrice.

“Lei ha fatto delle scelte di vita molto border line, ma adesso fa il procuratore, e si deve imparare a vederla nel suo nuovo ruolo. Certo, a lei piace essere al centro dell’attenzione, mostrare una fisicità provocante ma questo non le basta, vuole trattare da pari a pari sui contratti, essere presa sul serio, e questo non viene mai accettato. Credo sia una donna coraggiosa. E sono sicura che quando andrà a parlare del rinnovo del contratto, Beppe Marotta, che è intelligente, penserà a quanto è importante Mauro Icardi e a quanto è disposto a pagare, e non al profilo Instagram di Wanda Nara”.

Una battuta infine anche sulla collega Ilaria D'Amico, compagna dell'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon.