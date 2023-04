Diletta Leotta ricevuta dall'Italia femminile: la Nazionale prepara l'amichevole con la Colombia

In vista della sfida contro la Colombia a Roma e il Mondiale previsto a luglio, la Nazionale azzurra femminile ha ricevuto la popolare conduttrice.

L'11 aprile l'Italia femminile di Milena Bertolini affronterà la Colombia in quel di Roma, per l'ultima - per ora - amichevole pre-Mondiale 2023. In Australia e Nuova Zelanda, infatti, il prossimo luglio la Nazionale azzurra prenderà parte ad un torneo in cui spera di migliorare i quarti di finale dell'ultima edizione.

Un compito arduo per Bonansea, Gama e compagnia, vista la concorrenza spietata di USA, Svezia, Inghilterra, Germania e via dicendo. La Nazionale azzurra partirà con una fase a gironi in cui si confronterà con Sudafrica, Argentina e la già citata Svezia.

Tra le migliori otto del pianeta nell'ultima edizione, la Nazionale azzurra giocherà contro la Colombia al Tre Fontane di Roma per poi dare via - a meno di nuovi confronti - alla trafila canonica: convocate, partenza per l'Oceania e dunque calcio d'inizio, previsto il 24 luglio contro l'Argentina.

In vista del match contro la Colombia e dei prossimi importanti impegni, a Coverciano è stata ricevuta anche la famosa conduttrice Diletta Leotta, che per un giorno ha 'indossato' le vesti di giocatrice della Nazionale: qualche palleggio con le calciatrici convocate dalla Bertolini per il prossimo incontro e una maglia personalizzata regalata per l'occasione, con tutte le firme delle azzurre.

