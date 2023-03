Diletta Leotta incinta di Karius: l'annuncio arriva sui social

Diletta Leotta ha annunciato ufficialmente di essere incinta di Loris Karius: "Esplodiamo di gioia, presto saremo in tre".

Diletta Leotta è incinta. Ad annunciarlo ufficialmente è stata la stessa presentatrice, che sul proprio account Instagram ha confermato di essere incinta di Loris Karius, portiere del Newcastle e suo compagno.

"Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia.

Soon we’ll be three!".

CHI È LORIS KARIUS

Loris Karius, compagno di Diletta Leotta, è come detto il portiere del Newcastle. Ex Liverpool, celebre protagonista in negativo della finale di Champions League persa nel 2018 contro il Real Madrid di Gareth Bale, è ripartito dai Magpies con cui, qualche settimana fa, è sceso in campo dall'inizio nella finale di League Cup contro il Manchester United.

Tedesco, 30 anni il prossimo 22 giugno, nel corso della propria carriera Karius ha indossato anche le maglie di Mainz e Union Berlino, entrambe in Bundesliga.

LORIS KARIUS E DILETTA LEOTTA

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti a Londra lo scorso mese di ottobre, ufficializzando la propria relazione a gennaio: hanno infatti trascorso il Capodanno assieme.