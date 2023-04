Digital Cup, quando il calcio incontra il digitale: successo a Coverciano

Successo a Coverciano per la Digital Cup 2023, il presidente Francesco Di Costanzo: "Ora portiamo i temi in un grande stadio”.

Un’occasione di incontro tra lo sport e il digitale, nella cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Giovedì 30 marzo è stata la giornata della Digital Cup 2023, evento che ha preso il via al mattino con il convegno "Il digitale in campo" ed è proseguito nel pomeriggio con la partita nella quale la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale ha superato per 4-3 la Nazionale Italiana Cantanti, aggiudicandosi il trofeo. Tra i presenti, oltre a numerosi professionisti del digitale, cantanti e personaggi dello spettacolo, diversi protagonisti del mondo della politica e dello sport, come il Presidente del Consiglio Regionale Toscana Antonio Mazzeo, gli ex calciatori Andrea Barzagli, Mark Iuliano, Simone Pepe, Luigi Di Biagio, Leonardo Blanchard, il tecnico Eusebio Di Francesco, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, il giornalista Fabio Caressa.

A raccontare ai nostri microfoni la Digital Cup è Francesco Di Costanzo, Presidente di Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social, capitano della Nazionale Comunicazione Digitale, che ha organizzato l’evento.

Che cosa ha significato per voi la Digital Cup 2023?

"Abbiamo scelto di percorrere la strada della divulgazione e della sensibilizzazione sul digitale con un evento a 'doppio binario'. Si è iniziato con un convegno di approfondimento su digitale, sport, salute, marketing e comunicazione e la partita con la Nazionale Italiana Cantanti. Il calcio unisce, stimola la partecipazione, attira persone da tutta Italia e in questo caso ci dà una mano a rendere popolari le tante opportunità quotidiane del digitale. A tutto questo si è aggiunto un obiettivo ancora più grande, la beneficenza per i Punti Luce di Save The Children, centri diurni ad alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città italiane. Così supportiamo le attività per bambini e ragazzi anche sull’accesso alla tecnologia e sul corretto utilizzo di web e social network".

In questo senso, come può il calcio diventare un elemento in grado di accelerare il processo di familiarizzazione con il digitale?

"Se pensiamo al calcio, abbiamo in mente qualcosa di legato alla sfera personale di milioni di italiani, per il quale il pallone è un elemento strettamente legato alla quotidianità e alla semplicità. Allo stesso modo, la nostra idea è quella di avvicinare il digitale a tutti, eliminando quella falsa impressione di distanza e intangibilità e dimostrando come, attraverso la comprensione delle sue dinamiche, i benefici possano ricadere sulle nostre vite di ogni giorno".

Quali sono le prospettive per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale?

"Sicuramente l’obiettivo è continuare nel coinvolgimento di una platea sempre più ampia e favorire le occasioni di incontro. Rendere il digitale popolare è uno scopo quotidiano del lavoro di Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social, la Nazionale è un veicolo perfetto per raggiungere risultati importanti. All’evento di Coverciano hanno partecipato giornalisti, esperti digital, personalità della politica, dello sport, del settore pubblico e delle aziende, ex calciatori e ovviamente gli artisti della Nazionale Italiana Cantanti. Da quando è nata la Nazionale, un anno fa, abbiamo sfidato parlamentari, sindaci, attori e, appunto, cantanti. Direi un bel risultato, soprattutto dal punto di vista della divulgazione e della conoscenza del digitale".

Ci sono già eventi in programma per il futuro?

"La Digital Cup si ripeterà ogni anno, sicuramente ci saranno altri appuntamenti della nostra Nazionale nel corso del 2023. Lavoreremo per crescere ulteriormente sia sotto l’aspetto sportivo che su quello della diffusione del digitale. E, perché no, il prossimo obiettivo potrebbe essere portare i temi del digitale in un grande stadio come lo Stadium, l’Olimpico, San Siro…".