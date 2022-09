Di Maria squalificato per due turni: salta Bologna e Milan

Angel Di Maria è stato fermato per due turni dopo il rosso di Monza. Una giornata di stop per Brozovic, che salterà Inter-Roma.

Angel Di Maria è stato squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo di Monza-Juventus per una gomitata a Izzo. Il campione bianconero salterà dunque le sfide contro il Bologna e Milan.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI MARIA Angel Fabia (Juventus): per avere, al 41esimo del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un'azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive."

Per il resto, l'unico giocatore squalificato dopo il settimo turno è Marcelo Brozovic, diffidato prima della gara contro l'Udinese e ammonito nel secondo tempo della sfida della Dacia Arena: il regista croato non sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi per il big match contro la Roma di sabato 1° ottobre.

Un turno di squalifica anche per José Mourinho, allenatore della Roma espulso nel corso della gara persa dai giallorossi contro l'Atalanta.

Gli squalificati di Serie A dopo la 7ª giornata:

2 TURNI

Di Maria (Juventus)

1 TURNO

Brozovic (Inter)