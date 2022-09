L'argentino è stato espulso al 41' del match dell'U-Power Stadium: ha reagito dopo un fallo colpendo Izzo con una gomitata al petto.

Clamoroso nel finale di primo tempo tra Monza e Juventus: Angel Di Maria è stato espulso al 41'. L'argentino ha reagito a un fallo subìto colpendo Armando Izzo con una gomitata al petto.

Nessun dubbio per Maresca che ha estratto il rosso diretto nei confronti del numero 22 argentino. Sanzione che costringerà la Juventus a disputare l'intera seconda frazione di gioco con un uomo in meno.

Per il Fideo, ora, si prospetta una lunga squalifica con lo spettro della condotta violenta che gli potrebbe costare almeno due giornate di stop: in caso di condotta gravemente antisportiva, infatti, sarebbero due i turni previsti. Sarebbero tre, invece, nel caso venga accertata la condotta violenta.

Il numero 22 bianconero, arrivato in estate dopo i sette anni al PSG, nel caso venisse sanzionato per almeno due partite, sarebbe costretto a saltare le prime due sfide dopo la sosta, ossia la gara dello Stadium contro il Bologna e soprattutto il big match di San Siro contro il Milan, in programma sabato 8 ottobre.

Nel caso in cui venisse riconosciuta la condotta violenta, Di Maria sarà costretto alla tribuna anche in occasione del derby della Mole contro il Torino.