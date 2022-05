Di Maria-Juventus, la trattativa entra nel vivo: si può chiudere

Accelerata decisa e, probabilmente, decisiva. La Juventus ha intenzione di chiudere l’arrivo di Angel Di Maria, prossimo a svincolarsi dal PSG, per rinforzare il parco ali in vista della stagione 2022-23. Il tutto, votando il partito dell’esperienza e andando così in controtendenza con le ultime sessioni di mercato.

D’altro canto, però, El Fideo non si discute. Mai. Neanche a 34 anni. Ecco perché, anche nelle ultime ore, i contatti con l’entourage dell’argentino non sono mancati. Anzi, tutte le strade portano a un accordo da formalizzare nei prossimi giorni. In quanto, come detto, la Vecchia Signora ha deciso di premere prepotentemente.

E poi c’è la volontà del diretto interessato, desideroso di rimanere un anno in Europa per preparare nel migliore dei modi il Mondiale. Ora, la quadratura del cerchio sulle cifre: che dovrebbero aggirarsi attorno ai 7 milioni netti. Se dovesse passare l’annuale nudo e crudo, inoltre, i bianconeri non potrebbero beneficiare del Decreto crescita.

Out Paulo Dybala, dentro il connazionale. E che connazionale. Pronto ad abbracciare la Juve, con convinzione e voglia di affermarsi anche in Serie A, ingredienti fondamentali affinché il matrimonio possa partire con il piede giusto.