Di Francesco-Sampdoria, è divorzio: ufficiale la risoluzione

La Sampdoria ha annunciato la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco: il tecnico paga l'avvio 'horror' con 3 punti in 7 giornate.

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della . Fatale il ko di sabato a , che ha portato il club di Ferrero e il tecnico alla risoluzione del contratto triennale firmato in estate.

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale". "Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".

L'avvio stagionale 'horror' della Samp ha fatto registrare appena 3 punti ottenuti in 7 giornate, frutto del successo in casa di misura sul : per il resto solo sconfitte, ben 6, che hanno segnato il destino di Di Francesco.

Per la successione, come riporta 'Sky', sfumato Pioli pronto per il Genoa il nome in pole position è quello di Beppe Iachini. Per lui si tratterebbe di un ritorno.