Svolta Genoa: sì di Pioli, Andreazzoli ad un passo dall'esonero

Stefano Pioli ad un passo dal Genoa: sì del tecnico al club di Preziosi, al capolinea l'avventura di Andreazzoli al timone dei liguri.

Ribaltone in casa . Aurelio Andreazzoli al capolinea, con Stefano Pioli pronto a rilevarne la panchina. E' lo scenario seguito al ko col , che sta per portare il club di Preziosi a cambiare allenatore.

'Sky' spiega come Pioli abbia accettato le lusinghe del 'Grifone' preferendolo alla , uscendo di fatto dai radar proprio del Diavolo che aveva pensato anche a lui come alternativa a Spalletti per sostituire Marco Giampaolo.

Pioli al Genoa dunque, ci siamo: il tassello chiave per concretizzare il 'matrimonio', è l'esonero di Andreazzoli atteso nelle prossime ore. L'ex , con 5 punti in 7 giornate, non ha convinto i rossoblù a dargli ulteriore fiducia.

Preziosi vuol ripartire da Pioli, reduce dal divorzio con la avvenuto sul finire della scorsa stagione: un tassello del caos panchine, sta per essere collocato.