Demiral-Atalanta, il matrimonio prosegue: pronto il riscatto dei bergamaschi

Tutte le strade portano all’acquisto a titolo definitivo. Già, tra Merih Demiral e l’Atalanta non sono previsti intoppi. Anzi, tutt’altro. La Dea al termine della stagione metterà le mani sul cartellino del 24enne difensore centrale turco, versando una cifra di poco superiore ai 20 milioni nelle casse della Juventus. Insomma, strada tracciata.

Autore in stagione fin qui di 39 presenze condite da 2 reti, l’ex bianconero è diventato rapidamente uno dei pilastri della retroguardia orobica. Feeling alle stelle con Gian Piero Gasperini che, dal canto suo, è riuscito a disciplinare tatticamente un prospetto di notevole caratura.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco perché, in pieno stile Cristian Romero, l’Atalanta già pregusta in futuro una potenziale cessione da urlo. Ma senza fretta, perché Demiral – nei programmi della società lombarda – quantomeno un’altra annata calcistica dovrà viverla a Bergamo. In parole povere, la partenza immediata ad oggi è un’ipotesi non contemplata.

Nulla di nuovo, quindi, per entrambe le società. Con la Dea pronta a chiudere un’operazione intelligente, e con la Juve chiamata a rinforzare il pacchetto arretrato che verrà. A tal proposito, Federico Gatti – acquistato a gennaio dal Frosinone per 10 milioni complessivi tra parte fissa e bonus – dovrebbe rimanere alla corte di Massimiliano Allegri.

Mentre resta in bilico il futuro di Giorgio Chiellini che, nonostante sia legato ancora da un anno di contratto con la Vecchia Signora, potrebbe salutare anticipatamente il mondo bianconero. Per l’esperto centrale toscano resiste l’ipotesi States.