Quando Del Piero su FIFA '97 era Del Piero Togon in telecronaca

Uno strano caso di 'accorpamento' di nomi portò un giovane Alessandro Del Piero a essere chiamato 'Del Piero Togon' nella telecronaca di FIFA '97.

La storia del calcio videoludico presenta spesso delle perle assolute: errori a volte grossolani che a distanza di anni risultano talmente affascinanti da marchiare con un pizzico di nostalgia un determinato titolo. Quella ricerca del 'vintage' calcistico fatto di pixel e vecchie glorie che oggi rievoca dolci ricordi.

E' il caso di FIFA '97, meraviglioso capitolo di una saga che ha fatto ormai la storia in termini di calcio videogiocato. Era l'edizione di David Ginola sulla copertina dell'edizione europea e i tifosi juventini potevano gustarsi un tridente unico come quello che vinse la nel '96.

Perchè probabilmente pochi ricorderanno che a quel tempo gli sviluppatori aggiornavano le rose alla stagione precedente: dunque la era rappresentata da Vialli, Ravanelli e da un giovanissimo Alessandro Del Piero, che in telecronaca veniva però misteriosamente nominato come 'Del Piero Togon'.

La questione restò un vero e proprio giallo per molto tempo, finchè l'arcano fu svelato. In quella rosa figurava infatti un certo Simone Tognon, centrocampista classe '75 promosso in prima squadra tra mille aspettative e ceduto ben presto in Serie C alla . Un altro giovane di belle speranze come Del Piero, che i programmatori della EA Sports devono però aver confuso proprio con quello che sarebbe diventato poi lo storico capitano bianconero.

Ecco dunque che nel momento della registrazione dei nomi da consegnare per la telecronaca dell'edizione '96 risultò lo strano accorpamento di nomi in 'Del Piero Togon'. Sì, Togon e non Tognon, perchè l'errore non arriva mai da solo: e allora nella telecronaca inglese la pronuncia venne creata così.

Un anno dopo, quando Del Piero era ormai il più giovane forte del panorama europeo, FIFA '97 venne alla luce riproponendo quel 'Del Piero Togon' che tanto aveva fatto storcere il naso agli appassionati del tempo. Ma che a distanza di anni strappa un sorriso nostalgico agli over 30.